Trump a hurrikán sújtotta Puerto Ricóra látogat

Donald Trump amerikai elnök azt tervezi, hogy hamarosan a hurrikán sújtotta Puerto Ricóra látogat.



Donald Trump a Fehér Házban újságíróknak jelentette be a tervezett látogatást.



Az elnök dicsérte a szövetségi kormányzat eddigi erőfeszítéseit és azt mondta: "nagyon, nagyon keményen dolgozunk". Trump ismét rendkívül nehéznek ítélte a sziget helyzetét és közölte, hogy élelmiszert, vizet és gyógyszert már szállítottak Puerto Ricóra, amelynek - mint hangsúlyozta - nagyon sok pénzre van szüksége.



Ricardo Rossello, Puerto Rico kormányzója hétfőn este San Juanban - Puerto Rico fővárosában - tartott sajtótájékoztatón kért azonnali segítséget a washingtoni törvényhozástól. Mint mondta: attól tart, hogy ha nem születnek azonnali és hatékony intézkedések, akkor humanitárius válsággal kell szembenézni. A Maria hurrikán pusztítása következtében a szigeten csaknem teljesen tönkrement az áram-, és a telekommunikációs hálózat, a házak romba dőltek és megindult az emberek elvándorlása az Egyesült Államok belső vidékei felé.



Donald Trumpot sokan bírálták, mondván, nem a katasztrófára összpontosította a figyelmét, hanem az NFL (amerikaifutball-liga) vitáival foglalkozott a hétvégén, amikor arról küldött Twitter-bejegyzéseket, hogy a himnusz elhangzásakor miért nem állnak vigyázzban a labdarúgók. Hétfőn demokrata párti politikusok is megkérdőjelezték, hogy törődik-e a Puerto Ricón élő mintegy három és fél millió amerikaival. "Ők is amerikaiak" - fogalmazott Nancy Pelosi a képviselőház demokrata párti frakciójának vezetője.



Puerto Rico az Egyesült Államok társult állama, viszonylagos függetlenséggel rendelkezik, de nem választ elnököt, hanem kormányzója van. A Fehér Ház szóvivője, Sarah Huckabee Sanders hétfői sajtóértekezletén cáfolta, hogy a kormányzat elhanyagolta volna Puerto Ricót, s leszögezte: "példa nélküli lépéseket tettünk Puerto Rico megsegítésére". Szavait megerősítette a szigetet Washingtonban képviselő főbiztos. Jennifer Gonzalez az AP amerikai hírügynökségnek adott interjújában leszögezte: "ez az első alkalom, hogy ilyen szoros szövetségi együttműködés van" Washington és San Juan között. Donald Trump elnök azonban csak öt nappal azután nyilatkozott, hogy a Maria hurrikán végig söpört a szigeten. Az elnök pedig hétfőn este Twitter-bejegyzésben erősítette meg, hogy tudatában van a sziget nagy nehézségeinek.



Puerto Ricón tartózkodik a szövetségi katasztrófa-elhárítási hivatal (Fema) vezetője, Brock Long és Trump elnök belbiztonsági tanácsadója, Tom Bossert is. Mindketten azt hangsúlyozták, hogy a sziget "mindent megkap, amire szüksége van".