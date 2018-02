Trump a Twitteren bírálta az FBI-t a floridai lövöldözés miatt

Nagyon szomorú és elfogadhatatlan, hogy az FBI az összes előzetes figyelmeztetést figyelmen kívül hagyta a floridai lövöldözőről - foglalt állást a Twitteren Donald Trump amerikai elnök szombat éjjel.



Trump szerint a Szövetségi Nyomozó Iroda emberei túl sok időt töltenek azzal, hogy a Trump-kampánystáb és Oroszország közötti összejátszást próbálják bizonyítani.



"Nem volt összejátszás" - nyomatékosítja Trump, hozzátéve: "Térjenek vissza az alapokhoz, és tegyenek büszkévé minket!".



A szerdai, 17 halálos áldozatot követelő lövöldözés után kiderült, hogy az FBI a múlt hónapban bejelentést kapott arról, hogy a későbbi elkövető "gyilkolni akar", hozzáfér fegyverekhez és feltehetően támadást készít elő. Az információ viszont nem jutott el a megfelelő helyre, s ezért az FBI nem vizsgálta ki a bejelentést. Az iroda elismerte, hogy nem megfelelően járt el. Florida republikánus kormányzója emiatt lemondásra szólította fel Christopher Wray FBI-igazgatót.



Szombaton több száz diák tiltakozott Fort Lauderdale-ben szigorúbb fegyvertörvényt követelve.



"A politikusoknak, akik fényűző házakban élnek, a Nemzeti Fegyverszövetség (NRA) pénzéből ülnek a szenátusban, és azt mondják, semmit nem lehetett volna tenni, hogy ez a szörnyűség ne történjen meg, azt üzenjük, hogy ez baromság" - mondta a könnyeivel küszködve az egyik diák a tüntetésen, hozzátéve: "azt mondják, semmilyen törvény nem tudta volna megakadályozni a több száz tragédiát, amely eddig történt. Innen üzenjük, hogy ez baromság." Emma Gonzalez azt is hangsúlyozta: ez nem csak a mentális betegségekről szól, miután több politikus is úgy fogalmazott, hogy nem a fegyverek jelentik a problémát. Késsel nem tudott volna ennyi embernek ártani - mondta Gonzalez.



"Szégyellje magát minden politikus, aki pénzt fogad el a NRA-től!" - nyomatékosította mondandóját a diáklány.



Az NRA többek között Donald Trump kampányát és Marco Rubio republikánus floridai szenátort is támogatta.