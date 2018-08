Trump aláírta a 716 milliárd dolláros védelmi költségvetésről szóló törvényt

Donald Trump amerikai elnök kezében az aláírt 716 milliárd dolláros védelmi költségvetésről szóló törvény dokumentumával a New York állambeli Fort Drumban 2018. augusztus 13-án. Fotó: MTI/AP/Carolyn Kaster

Donald Trump amerikai elnök aláírta hétfőn a 716 milliárd dolláros védelmi költségvetésről szóló törvényt, amelyet augusztus elején mind a képviselőházban, mind a szenátusban magabiztos többséggel fogadtak el."A hadseregünket és háborút vívó katonáinkat érintő legjelentősebb beruházás ez a modern történelemben" - jelentette ki Trump az aláírási ceremónián a New York államban lévő Fort Drum katonai támaszponton.James Mattis védelmi miniszter a voksolás után megköszönte a kongresszus gyorsaságát, és mindkét pártnak kifejezte háláját az igenekért.A törvény felhatalmazza a Pentagont például arra, hogy 7,6 milliárd dollár értékben 77 darab F-35-ös Joint Strike Fightert, azaz közös csapásmérő vadászrepülőgépet - ötödik generációs könnyű vadászbombázót - vásároljon a Lockheed Martin cégtől.A törvényben van olyan kitétel is, hogy a védelmi tárca mindaddig nem adhat F-35-ös harci repülőgépeket Törökországnak, amíg Ankara nem vállal kötelezettséget az Oroszországgal folytatott fegyvervásárlási tárgyalások felhagyására. Törökország ugyanis Sz-400-as orosz légvédelmi rendszerek vásárlásáról tárgyal Moszkvával.A védelmi minisztérium kérésére bekerült a törvénybe az a javaslat is, amely szerintA védelmi tárca szándéka szerint ugyanis nem akarnak egyes államokat - azért, mert orosz fegyverzetet is vásárolnak - teljesen Oroszország karjaiba taszítani. Amerikai sajtóhírek szerint Mattis elsősorban Indiára gondolt, amely Oroszországtól is vásárol fegyvereket, és jelenleg éppen légvédelmi rendszerek megvásárlásáról tárgyal Moszkvával, ugyanakkor partner az amerikai fegyverek vásárlásában is.