Trump állítja, hogy soha nem avatkozott be a Michael Flynn elleni FBI-vizsgálatba

Sosem kértem James Comey-t, hogy hagyjon fel a Flynn elleni vizsgálattal. Csak még több hamis hír, egy másik Comey-hazugságról!"

Donald Trump amerikai elnök vasárnap Twitter-üzenetében tagadta, hogy a leváltott nemzetbiztonsági tanácsadója, Michael Flynn orosz kapcsolatai ügyében indított vizsgálat leállítására kérte volna valaha is James Comey-t, a Szövetségi Nyomozó Iroda (FBI) februárban menesztett igazgatóját.- írta Trump.Az amerikai elnök vasárnapra virradó Twitter-áradatában kikelt az FBI ellen is. Trump szerint miután Comey évekig vezette az FBI-t, a szövetségi bűnüldöző hatóság "tekintélye romokban hever, történelmi mélyponton van" a "csalárd és tisztességtelen Clinton-nyomozás (és más ügyek)" következtében.Trump egyben felszólította Christopher Wray hivatalban lévő FBI-igazgatót, "tegyen rendet háza táján".Az amerikai elnök szombaton háromszor is elismételte Washingtonban újságírók kérdésére válaszolva, hogy a tavalyi elnökválasztás idején nem volt titkos összejátszás kampánystábja és az oroszok között. Egy Twitter-üzenetében védelmébe vette Michael Flynnt. Kijelentette: volt nemzetbiztonsági tanácsadójának ténykedése az átmenet időszakában "törvényes" volt, "nem volt semmi rejtegetnivalója"."Azért kellett menesztenem Flynn tábornokot, mert hazudott az alelnöknek és az FBI-nak. Ezekben a hazugságokban vallotta bűnösnek magát" - írta Trump a Twitteren.Michael Flynn volt nemzetbiztonsági tanácsadó - akit azzal vádoltak, hogy hazudott az FBI-nak Szergej Kiszljak orosz nagykövettel fenntartott kapcsolatairól - pénteken bűnösnek vallotta magát. Flynn közölte, hogy együttműködik az állítólagos orosz beavatkozás kivizsgálásával megbízott Robert Mueller különleges ügyész hivatalával.Flynnt kinevezése után alig 23 nappal mondatta le Donald Trump, miután kiderült, találkozott és megbeszélést folytatott a Washingtonban akkreditált akkori orosz nagykövettel, de erről nem számolt be sem neki, sem Mike Pence alelnöknek.Comey-t május elején távolította el posztjáról Donald Trump. Júniusban az amerikai szenátus előtti meghallgatásán a menesztett FBI-igazgató azt mondta: az a benyomása támadt, nyomást gyakoroltak rá, hogy állítsa le a nyomozást a Trump-kampánycsapat állítólagos orosz kapcsolatai ügyében. Állítása szerint februári találkozójukon az elnök azt mondta neki a Flynn-nyomozás kapcsán, "remélem, ezt annyiban hagyja".