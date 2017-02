Trump: az Egyesült Államoknak ˝keménynek kell lennie˝

Donald Trump amerikai elnök szerint az embereknek nem kell aggódniuk a világ vezetőivel folytatott határozott hangvételű telefonbeszélgetései miatt, mert - ahogy csütörtökön a nemzeti imareggelin fogalmazott - "a világ bajban van", és az Egyesült Államoknak "keménynek kell lennie".



Más országok eddig kihasználták az Egyesült Államokat, de az új adminisztráció ezt az ügyet "rendbe fogja tenni" - mondta Trump.



Amerikai sajtójelentések szerint Trump veszekedett Malcolm Turnbull ausztrál miniszterelnökkel szombati telefonbeszélgetésük során, sőt az amerikai elnök 25 perc után hirtelen félbeszakította a beszélgetést, noha azt eredetileg egyórásra tervezték. Trump a hírek szerint "minden idők legrosszabb megállapodásának" nevezte az amerikai-ausztrál menekültügyi egyezséget, és azzal vádolta meg Canberrát, hogy Amerikába akarja exportálni "a következő bostoni robbantókat".



Az amerikai elnök aztán csütörtökön a Twitter-profilján be is jelentette, hogy felülvizsgálja az amerikai-ausztrál megállapodást.



Trump pénteken Enrique Pena Nieto mexikói elnökkel beszélt telefonon, és az AP hírügynökség birtokába jutott információk szerint az amerikai elnök arra figyelmeztette mexikói kollégáját, hogy ha a mexikói hadsereg nem tesz nagyobb erőfeszítéseket "ott lent a rossz hombrék féken tartására", akkor amerikai katonákat küldenek oda, akik viszont elég bátrak lesznek ehhez.



A Fehér Ház a nyilvánosságra került részlettel kapcsolatban azt közölte, hogy a szóban forgó mondat egy "kedélyes" megjegyzés volt Trump részéről, és az egy "jó hangulatú és konstruktív" beszélgetésben hangzott el.



A nemzeti imareggeli évtizedek óta hagyománya az amerikai közéletnek. Mindig február első csütörtökén gyűlnek egybe a

kongresszus tagjai és az evangéliumi keresztények közösségeinek képviselői az egyik washingtoni szállodában.



Az imareggelin mondott beszédében Donald Trump arra is kitért, hogy "teljesen fel akarja számolni" azt az előírást, amely jelenleg megtiltja az egyházaknak és más, az adózás alól mentesülő szervezeteknek, hogy politikai tisztségekre pályázó jelölteket támogassanak. Arra az elnök nem tért ki, hogy mikor és hogyan vonná vissza az amerikai adótörvény úgynevezett Johnson-kiegészítését, amely arról kapta nevét, hogy Lyndon B. Johnson texasi szenátor kezdeményezte 1954-ben.