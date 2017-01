Trump beiktatása: Merkel a közös szabályok és értékek fontosságát hangsúlyozta

A kancellár a baden-württembergi Schöntalban pártja, a Kereszténydemokrata Unió (CDU) tartományi szervezetének vezetőségi ülése után sajtótájékoztatón kérdésre válaszolva elmondta, hogy az Egyesült Államok 45. elnöke a beiktatási beszédében is "világossá tette meggyőződéseit", amelyekhez német részről két megjegyzést lehet fűzni.



Az egyik az, hogy "mindenkinek az a legjobb", ha az együttműködés "közös szabályokon és közös értékeken alapul" a gazdaság és a kereskedelem nemzetközi rendszerében, és ha a védelem területén és a szövetségesi viszonyokban mindenki teljesíti hozzájárulását.



A másik pedig az, hogy "a transzatlanti viszony nem lesz kevésbé fontos a következő években, mint a múltban" - mondta a német kancellár.



Hozzátette, hogy nézeteltérés esetén úgy lehet a legjobban kialakítani a kompromisszumokat, ha a párbeszéd a kölcsönös tiszteleten alapul. Németország ehhez kíván hozzájárulni a legfejlettebb iparú államokat és a legnagyobb feltörekvő országokat, illetve az EU-t mint intézményt összefogó G20 csoport soros elnökeként végzett munkájával - tette hozzá Angela Merkel.



A CDU testvérpártja, a bajor Keresztényszociális Unió (CSU) részéről Manfred Weber, a párt elnökhelyettese, a jobbközép pártokat összefogó Európai Néppárt európai parlamenti (EP-) frakcióvezetője egy szombati lapinterjúban azt mondta: amennyiben Donald Trump az +Amerika az első+ jelszóval egy "új amerikai egoizmust és protekcionizmust" vezet be, akkor Európának az "Európa az első" politikáját kell ezzel szembehelyeznie.



Ez azonban nem elkülönülési, izolacionista politikát jelent, hanem azt, hogy az EU-nak új partnerek felé, például Kanada, Mexikó és Japán felé kell fordítania figyelmét - mondta az EP néppárti frakcióvezetője a Rheinische Post című lapnak.



A CDU/CSU koalíciós társa, a szociáldemokrata párt (SPD) részéről Thomas Oppermann szövetségi parlamenti (Bundestag-) frakcióvezető nacionalista hangvételűnek és visszataszítónak nevezte az új amerikai elnök beiktatási beszédét. A szociáldemokrata frakcióvezető a Der Tagesspiegel című lap vasárnapi számában megjelenő interjúban az előzetesen ismertetett részletek szerint hangoztatta: Európának "jobban össze kell fognia, és az új viszonyok között is ki kell állnia érdekeiért".