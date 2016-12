Trump bejelentette jótékonysági szervezetének felszámolását

A megválasztott elnök nem tudatta közleményében, hogy mikorra is tervezi a róla elnevezett alapítvány, a Donald J. Trump Foundation felszámolását.



Az alapítvány ellen októberben indított vizsgálatot Eric Schneiderman New York-i főügyész, mert állítása szerint a szervezet megsértette New York állam törvényeit azzal, hogy nem regisztrálta magát az illetékes állami hivatalnál.



A vizsgálatot a The Washington Post amerikai lapnak az alapítványról írt, szabálytalanságok elkövetéséről szóló több jelentése után indították. A washingtoni lap szerint gyanítható, hogy a Donald J. Trump Foundation bevételeit egyebek mellett jogi viták rendezésére használták fel.



A főügyészség szóvivője szombaton tudatta, hogy Trump a vizsgálat végéig nem számolhatja fel - legalábbis törvényesen - a szervezetet. A szóvivő nem közölte a vizsgálat végének várható időpontját.



A megválasztott amerikai elnök hozzátette, hogy nagyon büszke az alapítvány által összegyűjtött összegekre, a szervezet pedig "lényegében költségek nélkül működött évtizedekig".



Hozzátette: mivel a jövőben "annyi időt és energiát" fog az elnökségbe, valamint az Egyesült Államokat és a világot érő problémák megoldásába fektetni, nem akarja, hogy "a jó munkát esetleges összeférhetetlenséggel hozzák összefüggésbe".



A választási kampányban Trumpnak támadási lehetőséget teremtettek ellenfelének, Hillary Clintonnak és férjének, Bill Clintonnak az alapítványa körüli homályos ügyletek. A Clinton Alapítvány többször is abba a gyanúba keveredett, hogy összefonódtak a szervezet magánérdekei a demokrata politikus kormányzati posztjával. Az FBI is vizsgálta, hogy az alapítvány mesés adományokat kapott Clinton külügyminiszterségének idején.