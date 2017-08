Trump diktálta fiának a nyilatkozatot, miszerint nem a kampány miatt találkozott az oroszokkal

A The Washington Post (WP) című lap hétfőn közölt információi szerint Donald Trump amerikai elnök személyesen diktálta le nagyobbik fiának azt a július első felében közzétett, később félrevezetőnek bizonyult nyilatkozatot, amelyben az ifjabb Trump azt állította, az oroszokkal tartott 2016. júniusi találkozójáról, hogy annak nem volt köze apja elnökválasztási kampányához.



A WP azt írta, hogy az elnök jogi tanácsadói szerint Donald Trump közvetlen érintettsége fia félrevezető nyilatkozatában veszélyes jogi helyzetet teremthet. "Ez fölösleges volt" - idézte a lap az elnök egyik neve elhallgatását kérő tanácsadóját. Ifjabb Donald Trump tavaly júniusban a New York-i Trump-toronyban találkozott Natalja Veszelnyickaja orosz ügyvédnővel és kísérőivel, két nappal azután, hogy Donald Trump elnyerte a Republikánus Párt elnökjelöltségét. A megbeszélésen jelen volt Jared Kushner, az elnök veje és azóta fehér házi tanácsadója, valamint Paul Manafort, Trump kampányának menedzsere is. A találkozóról elsőként a The New York Times számolt be idén július 9-én, azt állítva, hogy Veszelnyickaja terhelő dokumentumokat ígért ifjabb Trumpnak Hillary Clintonról, a Demokrata Párt elnökjelöltjéről. Veszelnyickaja tagadta a hírt.



Július 11-én ifjabb Trump elektronikus leveleinek egész sorát hozta nyilvánosságra, amelyekből kiderült, türelmetlenül várta a találkozót Veszelnyickajával, miután azt mondták neki, hogy az orosz ügyvédnő Clintonra nézve terhelő dokumentumokkal tud szolgálni, az orosz jogász közreműködésével. A Washington Post információi szerint Trump elnök tanácsadói - megvitatva a The New York Times (NYT) tényfeltáró írását - egyetértettek abban, hogy az ifjabb Trumpnak egy hitelt érdemlő beszámolóval kell szolgálnia a történtekről, oly módon, hogy az később se legyen vállalhatatlan. Ifjabb Trump ezt követően küldte el a NYT-nak a Washington Post szerint félrevezető nyilatkozatot, amelyben azt állította, hogy a találkozón nem apja elnökválasztási kampányáról volt szó, hanem elsősorban egy orosz gyerekek amerikai örökbefogadásáról szóló programot vitattak meg. A The Washington Post információi szerint a nyilatkozat szövegét - jogászainak tanácsa ellenére - "személyesen Donald Trump diktálta le" az elnöki különgép fedélzetén, miközben hazafelé tartott a G20-as országcsoport hamburgi csúcstalálkozójához kötődő európai útjáról.



A lap meg nem nevezett forrásokra hivatkozva azt írta: az amerikai elnök jogi tanácsadói úgy szerették volna bemutatni a tavalyi találkozót, mintha annak hátterében demokrata párti politikusok álltak volna, hogy csapdát állítsanak ifjabb Donald Trumpnak és magának a republikánus elnökjelöltnek. Sarah Huckabee Sanders, a Fehér Ház szóvivője az elnöki hivatal szokásos napi sajtótájékoztatóján azt állította, hogy ifjabb Donald Trump akkori közleménye "nem tartalmazott pontatlanságot", valamint, hogy az elnök "a korlátozott információk birtokában úgy avatkozott be, ahogy bármely apa tenné". Jay Sekulow, az elnök jogi tanácsadó csapatának tagja közleményben reagált a The Washington Post hétfői írására, azt állítva, hogy a cikkben szereplő információk "félrevezetőek, pontatlanok és nem helytállóak". A 2016-os amerikai elnökválasztás feltételezett orosz befolyásolásának, valamint Donald Trump kampánystábjának orosz kapcsolatai ügyében széles körű vizsgálat zajlik az amerikai kongresszus illetékes bizottságaiban, és független vizsgálatot folytat az ügyben az igazságügyi minisztérium által kinevezett Robert Mueller különleges ügyész, az FBI korábbi igazgatója is.