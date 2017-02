Trump elfogadna kétállami és egyállami megoldást is a palesztin-izraeli béke megteremtéséhez

Az amerikai elnök egyúttal Izraelt a telepespolitikájában önmérsékletre, a palesztinokat pedig az Izrael elleni vélelmezett gyűlöletük visszafogására szólította fel.



Trump leszögezte, hogy Izraelnek óriási biztonsági kihívásokkal, köztük az iráni fenyegetéssel kell szembenéznie, s a zsidó államot szerinte a nemzetközi szervezetek "nagyon inkorrektül" kezelik. Kifejezetten visszautasította az ENSZ szerinte "nem korrekt és egyoldalú" lépéseit Izraellel kapcsolatban.



Az amerikai elnök azt ígérte, hogy nagyszerű béketervet terjesztenek majd elő, s hozzátette, hogy bár az Egyesült Államok nagyon serényen fog dolgozni egy ilyen terv kimunkálásán, a feladat elsősorban az érintett feleké. "Mindkét félnek kompromisszumokat kell tennie" - hangsúlyozta.



Leszögezte, hogy "az Egyesült Államok a békét szorgalmazza", és "az igazi békemegállapodás" híve.



A korábbi tárgyalásokon felmerültek szerint a kétállami megoldás Izrael mellett a független Palesztina megteremtéséhez vezetne, míg az egyállami változat szerint a két nép ugyanabban az országban élne, de teljes egyenrangúságban.



Netanjahu a sajtótájékoztatón az Egyesült Államok és Izrael közös értékrendjét hangsúlyozta, s hangsúlyosan mondott köszönetet Trumpnak Izrael támogatásáért. Leszögezte, hogy a két ország értékrendjére a radikális iszlamista terror jelenti a legnagyobb fenyegetést.



Kérdésekre válaszolva Trump kitért az amerikai nagykövetség esetleges Jeruzsálembe helyezésére is. Mint elmondta, nagyon szeretné a nagykövetséget Tel-Aviv helyett Jeruzsálemben látni, de "nagy elővigyázatossággal" kezeli az ügyet.



Netanjahutól a kétállami megoldást firtatták, mire az izraeli kormányfő leszögezte: nem klisékben kell gondolkodni - mint például a kétállami megoldás kliséje -, hanem a lényegre kell összpontosítani. Szerinte pedig a lényeg nem a telepítéspolitika, hanem az, hogy a palesztinok nem ismerik el a zsidó állam létét. Hozzátette: minden béketárgyalás előfeltétele, hogy a palesztinok elismerjék Izrael államiságát, és Izrael biztonsági okokból fenntarthassa az ellenőrzést a Jordán folyó nyugati partján fekvő palesztin terület, Ciszjordánia felett.



Netanjahu közölte, hogy más arab országokat is bevonna a palesztinokkal folytatandó tárgyalásokba. Donald Trump ehhez hozzátette: az új palesztin-izraeli békekezdeményezés kidolgozásában a tervek szerint más országok is részt vesznek.



Iránról szólva Donald Trump azt hangsúlyozta: soha nem engedi meg, hogy a perzsa államnak atomfegyvere legyen. Benjámin Netanjahu üdvözölte ezt a megközelítést, s miután azt állította, hogy Irán a térségben a terrorizmus fő támogatója, így fogalmazott: "vissza tudjuk fogni Irán agresszióját és veszélyességét".



Az egyik újságíró megkérdezte Trump elnöktől, hogy hogyan kommentálja az Egyesült Államokban szerinte elszaporodó antiszemita megjegyzéseket, incidenseket. Trump először rámutatott a sajtóértekezleten jelen lévő, zsidó vallásra áttért lányára és a vejére, aki ortodox zsidó vallású, majd leszögezte, hogy tőle távol áll az antiszemitizmus, s minden tőle telhetőt meg is tesz majd "a régóta megbúvó rasszizmus ellen". Hozzátette: "azt gondolom, hogy sok jó dolog fog történni, sok szeretetet látnak majd".