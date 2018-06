Trump eljárás nélkül toloncolná vissza az illegális bevándorlókat

Az elnök szerint az amerikai határt illegálisan átlépőket azonnali hatállyal vissza kell küldeni azokba az országokba, ahonnan útra keltek. Trump leszögezte: a szokásos menedékkérelmi eljárást sem kellene lefolytatni.



"Nem engedhetjük meg, hogy ezek az emberek lerohanják országunkat. Amikor valaki belép, azonnal, bírók és menekültügyi bírósági eljárás nélkül vissza kell vinni őket oda, ahonnan jöttek. Rendszerünk megcsúfolása a jó bevándorlási politikának, a törvényességnek és rendnek. A legtöbb gyermek szülők nélkül érkezik" - írta a mikroblog-bejegyzésben Donald Trump. "Erős határokat! Semmi bűnözést!" - tette hozzá.



Elemzők felhívják a figyelmet: az amerikai törvények biztosítják az illegális migránsoknak azt a jogot, hogy kitoloncolásuk előtt bírósági meghallgatáson vehessenek részt.



Donald Trump szerdán aláírta a migráns családok szétszakítását - vagyis a gyermekeket szüleiktől elválasztó gyakorlatot - megakadályozó rendeletet, ám azóta megsokszorozta az illegális migránsok elleni kemény fellépést szorgalmazó nyilatkozatait és Twitter-bejegyzéseit. Ezzel a saját táborán, a Republikánus Párton belül is bírálatokat váltott ki. Vasárnap az ABC televízió szokásos heti politikai vitaműsorában Tom Bossert, a Fehér Ház idén áprilisban lemondott belbiztonsági tanácsadója kritizálta a kormány bevándorlási politikáját.



Bossert megjegyezte: a szerdán aláírt elnöki rendelet ellentmond az egyik szövetségi bíróság 2015-ben hozott határozatának, amely szerint az illegális határátlépő szülők fogva tartása is embertelen. A The Hill című lap értesülései szerint a republikánus törvényhozók olyan bevándorlási törvény szavazására készülnek, amely lehetővé tenné, hogy az illegális bevándorlók gyermekei 20 napon túl is szüleikkel maradhassanak az őrizetben. A jelenleg érvényben lévő rendelkezés ugyanis legfeljebb húsz napig tartó őrizetet engedélyez a kiskorúaknak, még akkor is, ha szüleikkel együtt tartják őket fogva.



Szombaton egyébként New Yorktól San Diegóig az Egyesült Államok-szerte ezrek tüntettek a kormányzat bevándorlási politikája ellen.