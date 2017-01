Trump elnök azonnali hatállyal felmentette az ideiglenes igazságügyi minisztert

Dana Doente virginiai ügyész hétfő este már le is tette hivatali esküjét, azt követően, hogy Donald Trump felmentette Sally Yates ideiglenes igazságügyi minisztert.



Jeff Sessions alabamai republikánus szenátor, leendő igazságügyi miniszter szenátusi meghallgatása még tart, s a szenátusi szavazás végéig az 57 éves Sally Yates, az igazságügyi tárca eddigi helyettes vezetője állt a minisztérium élén. Yates, aki Barack Obama demokrata párti elnök kinevezettje volt, hétfő délután feljegyzésben utasította vissza, hogy védelmébe vegye az elnök bevándorlásról szóló rendeletét és ilyen értelmű utasítást adott munkatársainak is.



A munkatársaknak küldött körlevélben kétségbe vonta a hét országból átmeneti időre felfüggesztett beutazást kimondó elnöki rendelet erkölcsösségét és jogszerűségét. "Azért vagyok felelős, hogy a minisztérium bíróságokon képviselt álláspontja összhangban legyen intézményünk magasztos kötelességével, az igazságosság állandó keresésével és az igazság melletti kiállással" - fogalmazott feljegyzésében az ideiglenes tárcavezető, s egyúttal leszögezte, hogy az elnöki rendelet ellen indított bírósági perekben a minisztérium jogászai nem érvelhetnek az elnök döntése mellett, nem vehetik azt védelmükbe.



Donald Trump azonnal lépett, és Sean Spicer, a Fehér Ház szóvivője hétfő este Twitter-üzenetben jelentette be, hogy az elnök a virginiai Dana Doentét, a virginiai Alexandria ügyészét nevezte ki ügyvezető miniszternek.



Jeff Sessions leendő igazságügyi miniszter meghallgatása várhatóan kedden ér véget, s ezt követően kerül sor a szavazásra, amely szinte bizonyosan a jelölt elfogadásával zárul.