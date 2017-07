Trump és Putyin találkozott, így értékelték első megbeszélésüket

Korábban írtuk:

Az amerikai és az orosz elnök pénteken tárgyalt a németországi Hamburgban, a G20-csúcs közben.A megbeszélés előtt közösen tett sajtónyilatkozatban az elsőként megszólaló amerikai elnök kiemelte, hogy "nagyon pozitív" első személyes, hivatalos találkozó.Hozzátette, hogyAz orosz elnök rámutatott, hogy telefonon már többször beszéltek. Azonban "egy telefonbeszélgetés sohasem elég" - tette hozzá, kifejezve reményét, hogy a találkozónak lesznek eredményei.Donald Trump amerikai elnök pénteken találkozik és tárgyal először négyszemközt Vlagyimir Putyin orosz elnökkel.Bára németországi Hamburgban, de az Egyesült Államokban a politikusok ésA Fehér Ház által nyilvánosságrea hozott legutóbbi információk szerintSajtóértekezletet nem terveznek, és a közös fotózáson az újságírók nem kérdezhetnek.A megbeszélésen Donald Trump ésmellettamerikai ésorosz külügyminiszter, valamint két tolmács vesz részt. Az amerikai sajtóban megjelent információk szerint korábban szó volt arról, hogy Fiona Hill, a Nemzetbiztonsági Tanács egyik munkatársa is jelen lesz, de ezt - a The Hill című lap információi szerint heves vita után - elvetették. Hillt ugyanis - ha az orosz politikáról van szó - "héjaként" tartják számon, aki Operatív tiszt a Kremlben címmel társszerzője egy meglehetősen kritikus hangvételű Putyin-életrajznak is., így az amerikai média inkább csak találgat. Kommentárok szerintCsaknem egyöntetű az elemzők véleménye, hogy konkrét megállapodások nem születnek, a két elnök inkább csak ismerkedik egymással. Ezt erősíti meg Herbert McMaster nemzetbiztonsági főtanácsadó múlt héten elhangzott nyilatkozata, amely szerint a találkozónak "nem lesz speciális napirendje".Befolyásos demokrata párti törvényhozók csütörtökön nyilatkoztak arról, hogyChuck Schumer, a demokrata párti szenátorok frakciójának vezetője, Dick Durbin szenátor, valamint a szenátus hírszerzési, külügyi, továbbá fegyveres erőkkel foglalkozó bizottságainak demokrata párti tagjai levelet intéztek Donald Trumphoz, s arra szólították fel: tegye világossá a hamburgi találkozón, hogy nem tűri el Oroszország beavatkozását az Egyesült Államok demokratikus folyamataiba. Közleményt adott ki Nancy Pelosi, a képviselőház demokrata párti csoportjának vezetője is, szintén arra figyelmeztetve Donald Trumpot, hogy "elmulasztaná elnökként reá háruló kötelességét", ha nem hozná szóba a tavalyi választási folyamatba történt orosz beavatkozást.A Politico című lap emlékeztet arra, hogy2013-ban ugyanis, miután nyilvánosan meghívta az orosz vezetőt, hogy látogasson el a Moszkvában rendezett világszépeversenyre, Trump mikroblogbejegyzésben tette fel kérdést: vajon Putyin "az új legjobb barátom lesz-e?".