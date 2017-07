Trump közleményben dicsérte meg fiát, hogy nyilvánosságra hozta az orosz ügyvédnőt kompromittáló leveleket

Donald Trump amerikai elnök közleményben dicsérte legidősebb fiát, mert nyilvánosságra hozta az orosz ügyvédnővel folytatott tárgyalásairól szóló elektronikus leveleket.Az elnök közleményét a Fehér Ház helyettes szóvivője, Sarah Huckabee Sanders ismertette a szokásos napi sajtóértekezleten.Sarah Huckabee Sanders a sajtótájékoztatón hangsúlyozta:, s szeretné, ha túllépnének ezen. A továbbiakban a Fehér Ház nem is kíván kommentárt fűzni az ügyhöz. Ahogy a helyettes szóvivő fogalmazott: "Valamennyi érintett fél" egyetértett a döntéssel, miszerint ifjabb Donald Trump nyilvánosságra hozott e-mailjeivel- szögezte le. A helyettes szóvivő nevetségesnek minősítette, hogy az orosz kapcsolatok ügyében hamis esküt és hazaárulást emlegetnek egyesek.Chuck Schumer, a demokraták szenátusi frakciójának vezetője közben nyilatkozatban szólította fel ifjabb Donald Trumpot, hogy adja át az oroszországi levelezéséről valamennyi dokumentumot. Schumer egyúttal a képviselőház republikánus politikusait is felszólította, hogy szavazzák meg az Oroszország szankcionálásáról szóló, a szenátus által már korábban előterjesztett törvényjavaslatot. "Ami sok, az sok" - fogalmazott nyilatkozatában Schumer szenátor.Sürgette ifjabb Donald Trump szenátusi meghallgatását Diane Feinstein, a szenátus igazságügyi bizottságának befolyásos demokrata párti tagja is.A Fehér Házban tartott napi sajtóértekezlettel csaknem egy időben tartott sajtótájékoztatót a külügyminisztériumban Heather Nauert külügyi szóvivő is. Bejelentette: jövő hétfőn Washington vendége lesz Szergej Rjabkov orosz külügyminiszter-helyettes. Rjabkov várhatóan Thomas Shannon politikai ügyekért felelős külügyminiszter-helyettessel tárgyal majd.Az orosz diplomata látogatását a múlt hónapra tervezték, de akkor Moszkva lemondta, válaszul arra, hogy az amerikai kormány további 38 orosz személyt és vállalatot tett szankciós listára ukrajnai tevékenységük miatt.

Ifjabb Donald Trump, az amerikai elnök legidősebb fia kedden elektronikus levelek sorát hozta nyilvánosságra, amelyek azt bizonyítják, hogy Natalja Veszelnyickaja orosz ügyvédnő valóban ígért a tavalyi elnökválasztási kampányban Hillary Clinton demokrata elnökjelöltről terhelő dokumentumokat, amelyeket az orosz főállamügyész bocsátott volna rendelkezésére.

A The New York Times című napilap szombaton írt először arról, hogy Donald Trump legidősebb fia tavaly júniusban a New York-i Trump-toronyban találkozott az orosz ügyvédnővel. A lap szombat óta minden nap újabb részletet közöl a találkozóról, a többi között azt is, hogy ifjabb Trump azért találkozott Veszelnyickajával, mert az ügyvédnő terhelő dokumentumokat ígért Hillary Clintonról. Ifjabb Donald Trump a találkozó tényét közleményben ismerte el, de leszögezte, hogy nem kért információkat a demokrata párti elnökjelöltről. Mint közleményében írta, Veszelnyickaja jelentkezett ezzel az ígérettel, meghallgatta őt, de "kijelentései homályosak és kétértelműek" voltak, és "hamar világossá vált, hogy nincsenek érdemi információi". A találkozó rövid volt és egyszeri, s részt vett rajta Paul Manafort, a Trump-kampány akkori menedzsere és Jared Kushner, Donald Trump veje is. Donald Trump nem vett részt a találkozón, és nem is tudott róla.

Donald Trump legidősebb fia kedden délelőtt azt követően hozta nyilvánosságra az e-maileket, hogy Veszelnyickaja ügyvédnő az NBC televíziónak Moszkvában nyilatkozva tagadta, hogy ilyen jellegű dokumentumokat ajánlott volna.Az ifjabb Donald Trump által nyilvánosságra hozott egyik elektronikus levélben - amelyet Rob Goldstone zenével foglalkozó reklámszakember küldött neki tavaly júniusban - az olvasható:Goldstone a levélben arról is ír, hogy "ez nyilvánvalóan nagyon magas szintű és érzékeny információ, de része annak a támogatásnak, amelyet Oroszország és kormánya nyújt Trumpnak".A többi e-mailben a találkozó megszervezéséről, a moszkvai kapcsolattartóról - Emin Agalarov énekes-dalszerzőről és Donald Trumppal kapcsolatot kereső ingatlanfejlesztő édesapjáról, Araz Agalarovról - esik szó. Kiderül belőlük, hogy. Goldstone levélben javasolta ifjabb Donald Trumpnak a közvetlen találkozót Emin Agalarovval, megjegyezve, hogy a javaslatot elküldhetné Donald Trumpnak is, de "mivel rendkívül érzékeny dolog, ezért azt akartam, hogy te tudj róla először". Trump fia elfogadta az ajánlatot.Natalja Veszelnyickaja az NBC televíziónak adott interjút Moszkvában, a beszélgetést kedden sugározta az amerikai televíziós csatorna.A meg nem nevezett ügyfél - Veszelnyickaja állítása szerint - orosz volt, és a Magnyitszkij-törvény miatt kérte az ügyvédnő közbenjárását. A Szergej Magnyitszkij moszkvai ügyvéd nevét viselő törvényt az amerikai kongresszus 2012-ben fogadta el, és a szankciós, úgynevezett Magnyitszkij-listára kerülőket beutazási tilalommal, valamint vagyonbefagyasztással sújtja.Arra a kérdésre, hogy ifjabb Donald Trumpnak miért volt az a benyomása, hogy az elnökválasztási folyamatban hasznosítható adatokkal és dokumentumokkal szolgálhat, Veszelnyickaja úgy válaszolt: "Lehetséges, hogy talán ilyen információk után kutattak, és olyan nagyon akarták, hogy csakis azt hallották meg, amit akartak".Hétfőn este a szenátus hírszerzési bizottságának két tagja is jelezte, hogy meghallgatná Trump fiát, a bizottság elnöke, Richard Burr azonban egyelőre nem hozott döntést az ügyben.