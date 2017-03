Trump különmegbízottja Izraelben és a palesztinokban is kedvező benyomást keltett

A magyar származású Greenblatt első, négynapos látogatásán fáradhatatlanul tárgyalt, s főként meghallgatta az érintetteket, és tanulmányozta a gondokat olyan helyeken is, amelyeket az eddigi amerikai békecsinálók figyelmen kívül hagytak: Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnök és Mahmúd Abbász palesztin elnök mellett találkozott a Dzsalazun menekülttábor lakóival, telepes önkormányzati vezetőkkel, izraeli és palesztin diákokkal, gázaiakkal, zsidó, keresztény és muzulmán vallási vezetőkkel is.



Greenblatt látogatásának üzenete szerint Trump komolyan gondolja, és rendkívül fontosnak tekinti közel-keleti rendezési terveit, a "végső alku" megkötését. "Trump elnök kétségkívül elkötelezett a béke irányában, és ez jó hír" - írta a centrista Tnua (Mozgalom) pártot vezető Cipi Livni találkozójuk után a "komoly és tisztességes küldöttként" jellemzett Greenblattról.



Izraeli látogatása előtt a The New York Times című amerikai napilap írása tapasztalatlannak mutatta be Trump küldöttjét, aki szinte véletlenül került erre a feladatra, de egy hét alatt bebizonyosodott, hogy ha nincs is sok évtizedes tapasztalata, élesek az ösztönei, komoly, józan ésszel, személyes varázzsal és érzelmi intelligenciával bír - állítja Ravid.



Greenblatt az izraeli telepes lobbi számára ugyanakkor veszélyesnek tűnik, mert a jelek szerint a történések a telepesek előzetes elvárásaival éppen ellentétes irányban haladnak.



Benjámin Netanjahu összesen nyolc órát tárgyalt az amerikai küldöttel főként a telepesek ügyéről, de eredménytelenül. Jövő héten folytatódnak Greenblatt egyeztetései Washingtonban Ron Dermer izraeli nagykövettel ebben a kérdésben.



Az izraeli kormányfő nehéz helyzetbe került, mert Trump a telepes építkezéseket korlátozó javaslatot kér tőle, és ezzel sarokba szorította, mert a kormánykoalícióban részt vevő, a telepeseket támogató Bájt Hajehudi (Zsidó Otthon) párt hevesen elutasítja a ciszjordániai építkezések leállítását vagy visszafogását, s ezért ennek meghirdetése politikai válsághoz vezetne.