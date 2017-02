Trump: megálmodunk dolgokat, majd megépítjük őket

Donald Trump amerikai elnök pénteken látogatást tett a Boeing dél-karolinai üzemében, ahol a többi között azt kijelentette: "Amerika arról szól, hogy megálmodunk dolgokat, majd megépítjük őket."



Az elnök a dél-karolinai Charlestonban a Boeing-gyárban felavatta a Boeing 787-es repülőgép új típusát, amelynek gyártását most kezdik meg majd Charlestonban. A gyárban Trump beszédet mondott, amelyben megerősítette választási kampánya üzenetét és megígért kormányprogramját: "Amerika az első".



A beszéd elején a dolgozók - akik egy nappal korábban 74 százalékos arányban szavazták meg, hogy nem akarnak szakszervezetet a gyárukban - az elnökkel együtt skandálták, hogy "szeretem Dél-Karolinát". Az elnök leszögezte: kitart amellett, hogy Amerikában, amerikaiak által gyártott termékeket kell előnyben részesíteni s kormányzata elsődleges célja a munkahelyteremtés. Kitért arra is, hogy a kormány újra akarja építeni az amerikai haderőt, s ez is új munkahelyek létrehozásával jár majd. "A mi országunk arról szól, hogy az álmainkat megvalósítsuk. Megálmodunk dolgokat, majd megépítjük őket" - szögezte le.



Trump azt ígérte, hogy a Boeing nagy katonai megrendeléseket kap majd, F18-as Hornet (Lódarázs) típusú repülőgépekre, s egyúttal kilátásba helyezte, hogy azoknak az amerikai vállalatoknak, amelyek az amerikai dolgozókat elbocsátják és külföldre viszik a gyártást, kemény büntetést kell majd fizetniük. Utalt arra, megválasztása óta több cég - köztük a Ford, a General Motors és a Fiat Chrysler - munkahelyeket telepített vissza az Egyesült Államokba.



Az elnököt Charlestonban tüntetők várták, akik a beutazás korlátozása és a tervezett bevándorlási törvény ellen tiltakoztak. Ilyen tiltakozásokat szerveznek csütörtök óta több amerikai nagyvárosban, köztük például New Orleansban, Chicagóban, New Yorkban. A szövetégi fővárosban, Washintgon DC-ben szintén arra bíztatják a protestálókat, hogy tiltakozásuk jeleként ne menjenek be a munkahelyükre.



Az elnök Dél-Karolinába indulása előtt sajtóhírek jelentek meg arról, hogy a kormányzat a Nemzeti Gárda mintegy százezer tagját mozgósítaná az illegális bevándorlás elleni razziára, ám ezt a Fehér Ház kategorikusan cáfolta.



Közben Washingtonban a szenátus megszavazta a szövetségi Környezetvédelmi Hivatal új vezetőjét. Az oklahomai Scott Pruitt mellett 52:46 arányban voksoltak a szenátorok, két demokrata párti politikus - Joe Manchin nyugat-virginiai és Heidi Heitkamp észak-dakotai szenátor - szintén Donald Trump jelöltjére szavazott.