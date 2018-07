Trump meghívta Washingtonba Putyint

Donald Trump amerikai elnök meghívta Washingtonba Vlagyimir Putyin orosz elnököt - jelentette be Twitter-bejegyzésben a Fehér Ház szóvivője.



Mikroblog-bejegyzésében Sarah Huckabee Sanders közölte: az elnök felkérte John Bolton nemzetbiztonsági tanácsadót, hogy hívja meg Vlagyimir Putyint, de - mint a szóvivő fogalmazott - "az erről folyó egyeztetések már folyamatban vannak".



Donald Trump csütörtökön délelőtt közzétett Twitter-bejegyzésében már utalt egy újabb csúcstalálkozó lehetőségére, hiszen azt írta: "türelmetlenül" várja a második találkozót Putyinnal, hogy megkezdhessék a Helsinkiben felvetett problémák megoldását. A bejegyzésben konkrétumokat is említett, köztük a terrorizmus elleni küzdelmet, Izrael biztonságának ügyét, az atomfegyverek elterjedésének megakadályozását, Ukrajnát, a Közel-Keletet és Észak-Koreát.



A találkozóra ősszel, a Fehér Házban kerülhet sor.



A bejelentés előtti órákban szavazta meg az amerikai szenátus egyhangúlag azt a határozatot, amely elutasítja Vlagyimir Putyin hétfőn tett javaslatát, hogy amerikai illetékesek részt vehessenek azon orosz hírszerzők oroszországi kihallgatásain, akik ellen az amerikai igazságügyi minisztérium vádat emelt a 2016-os amerikai választási folyamatba történt beavatkozás miatt, és cserében oroszok is részt vehessenek olyan amerikai állampolgárok kihallgatásain, akiket egyelőre nem pontosított bűncselekmények elkövetésével vádoltak meg Moszkvában. A javaslatot csütörtökön a Fehér Ház is elutasította.