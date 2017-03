Trump Merkelnek: "mindkettőnket lehallgattak"

A kancellár láthatóan elképedten nézett az elnökre, aki hozzátette: "legalább van valami közös bennünk".



Donald Trump arra utalt, hogy az előző elnök, Barack Obama adminisztrációja bizonyítottan lehallgattatta Merkelt, miként - mint pár nappal ezelőtt állította - a tavalyi elnökválasztási kampány idején Obama őt és kampánycsapatát is figyeltette a New York-i Trump-toronyban.



A rövid sajtótájékoztatón az egyik újságíró tette fel a kérdést Trumpnak: mit szól ahhoz, hogy a republikánusokhoz közel álló Fox televízióban az egyik kommentátor arról értekezett, hogy Obama a brit elektronikus figyelő szolgálat (GCHQ) segítségével lehallgattatta őt. A brit kormány - még Trump és Merkel közös sajtóértekezlete előtt - tiltakozását fejezte ki, s a Fehér Ház ígéretet tett, hogy ilyesféle állítás többet nem hangzik el amerikai hivatalos részről. Az újságíró kérdésére válaszoló Trump a Fox televízióhoz irányította válaszért a kérdezőt, ám Merkel kancellárhoz fordulva azt mondta: "mindkettőnket lehallgattak, legalább van valami közös bennünk".



Merkel nem reagált Trump megjegyzésére.



A pénteki amerikai-német tárgyalásokat, illetve a közös sajtókonferenciát elemző szakértők az amerikai sajtóban nem kevés teret szenteltek - a megbeszélések tartalmi kérdései mellett - a két politikus eltérő stílusának és testbeszédének is. Megfigyelők szerint mindannyiszor Merkel mutatott meglepetést, Trump nem.



Amikor például az egyik német újságírónő arról faggatta Donald Trumpot, hogy miért folytat bezárkózó politikát, az elnök ujjal rámutatott a kérdezőre, s mielőtt válaszolt volna neki, hangosan megjegyezte: "na, még egy baráti újságíró!". Majd leszögezte: már a kérdés megfogalmazása is jelzi, hogy hamis híreket terjesztenek róla. Trump elnök hangsúlyozta: ő nem a bezárkózó politika híve, hanem a tisztességes kereskedelempolitikáé.



Meglepte az elnök a kancellárt az Ovális Irodában is. Amikor ugyanis a megbeszélések után pár percre beengedték fotózni a sajtómunkásokat, hiába kérlelték Donald Trumpot, hogy a fotó kedvéért fogjon kezet Merkel kancellárral, az Egyesült Államok elnöke némi grimaszolás közepette elengedte a füle mellett a kérést, és meg sem moccant. A jelenetet Angela Merkel feszengő mosolya kísérte.



A két vezető politikus egyébként Merkel Fehér Házba érkezésekor kezet fogott egymással.