Trump: mindig szembeszállunk az antiszemitizmussal

Az amerikai kormány soha nem marad csendben és mindig szembeszáll majd az antiszemitizmussal - hangsúlyozta kedden Donald Trump amerikai elnök a holokausztra emlékező ünnepségen a Capitoliumon.



Az elnök az amerikai Holokauszt Emlékmúzeum kongresszusi emlékünnepségén mondott beszédet. A holokauszt-túlélő néhai amerikai iró, Elie Wiesel szavait is idézve Donald Trump leszögezte: az Egyesült Államok szembeszáll az antiszemitizmussal és eltiporja az előítéletességet.



A beszédben Trump hangsúlyozta: "a holokausztot tagadók bűnrészesek ebben a szörnyűséges gonoszságban és mi soha nem fogunk csendben maradni". "Azt ígérem, hogy szembeszállunk az antiszemitizmussal, kiirtjuk az előítéletet, elítéljük a gyűlöletet. Szemtanúk leszünk és cselekszünk. Az Egyesült Államok elnökeként mindig kiállok a zsidó nép és nagyszerű partnerünk és barátunk, Izrael Állam mellett" - fogalmazott az amerikai elnök, aki szerint Izrael "a zsidó nép lankadatlan erejének örök emlékműve".



Donald Trump - aki szokásától eltérően ezúttal nem szabadon beszélt, hanem felolvasta az általa mondottakat - szólt az emlékünnepségen jelenlévő holokauszt-túlélőkhöz is, s megbecsülését fejezte ki, hogy emlékeznek a nácik által elkövetett rémtettekre.



"Mélyen megindít, hogy a történelem legsötétebb óráit túlélők társaságában vagyok. Az önök jelenléte megszenteltté változtatja összejövetelünket" - fogalmazott Trump.



Az elnök köszönetét fejezte ki a II. világháború jelenlévő veteránjainak is, megjegyezve, hogy amerikai katonák szabadítottak fel a náci koncentrációs táborokat. Hozzátette: "áldozatkészségük segített megmenteni a szabadságot a világ számára".



Az emlékünnepség előtt a Fehér Házban Trump állásfoglalást írt alá, amelyben emlékeztetett a holokauszt borzalmaira és a többi között figyelmeztetett a gyűlöletet szító ideológiák és a közömbösség iránti éberségre, valamint hangsúlyozta az emlékezés szükségességét. "Soha nem szabad felejtenünk" - állt a nyilatkozatban, amely egyúttal az egész amerikai nép felszólította, hogy az április 30-ig tartó emléknapokon emlékezzen a holokauszt áldozataira.



Az amerikai Holokauszt Emlékmúzeum egyébként a múzeum legrangosabb kitüntetésével, az idei Elie Wiesel- díjjal Angela Merkel német kancellárt tüntette ki. "Angela Merkel tántoríthatatlan elkötelezettségről tett tanúbizonyságot arra vonatkozóan, hogy a holokauszt emlékének megőrzése elsődleges fontosságú Németország számára" - fogalmazott indoklásában Tom A. Bernstein, a múzeum vezetője.