Trump munkahelyeket és büntetőadót ígért, és visszautasította a hírszerzési jelentést

A Buzzfeednek számolnia kell a következményekkel



Számolnia kell a következményekkel a Buzzfeed amerikai hírportálnak, amiért nyilvánosságra hozta az állítólagos hírszerzési jelentést - hangoztatta Donald Trump megválasztott amerikai elnök szerdai New York-i sajtóértekezletén.



Trump nem fejtette ki bővebben, hogy eljárást indít-e a Buzzfeed ellen vagy sem. A politikus csupán annyit mondott: néhány médium hamis híreket közöl, néhány pedig részt vesz a sajtóértekezletén. Kitartott amellett, hogy a vádaskodás számára a náci Németországot idézi.



Több amerikai médium is közzétette helyi idő szerint kedden azt az először a Buzzfeeden megjelent 35 oldalas állítólagos hírszerzési jelentést, amelynek lényege, hogy Oroszország Trump lejáratására, zsarolására alkalmas információk birtokában van.



Magas adó vár a külföldön beruházó vállalatokra



Donald Trump a sajtótájékoztatóján kilátásba helyzete, hogy azokra az amerikai vállalatokra, amelyek külföldön terveznek beruházni, rendkívül magas adót vetnek ki.



Az amerikai vállalatok az egyes szövetségi államokon beül bárhol szabadon beruházhatnak, de külföldön csakis magas, Trump által "határadónak" nevezett adó megfizetése után tehetik meg ezt.



A megválasztott elnök kitért arra is, hogy beiktatása után azonnal megkezdi az egyeztetést az amerikai-mexikói határon építendő falról. Mint mondta: nem akar egy-másfél évig várakozni ezzel, a lehető leghamarabb megkezdik az építkezést. Kitartott amellett, hogy a fal árát a mexikóiak fizetik majd, akár adó, akár közvetlen finaszírozás formájában. Ugyanakkor fontosnak tartotta leszögezni azt is, hogy tiszteli a mexikói népet, s nem okolja Mexikót azért, hogy korábban szerinte hasznot húzott az Egyesült Államokból.



Trump a két fiának adja át vállalatbirodalmát



Donald Trump megválasztott amerikai elnök szerdai sajtóértekezletén bejelentette, hogy két fiának adja át vállalatbirodalmát.



A politikus tudatta, hogy továbbra sem hozza nyilvánosságra adóbevallását, mert még auditálás alatt áll, s hozzátette: az ő adóbevallása egyedül az újságírókat érdekli.



Trump ezt követően közölte, hogy vállalatbirodalmát teljes egészében a két fia veszi át, akikkel a későbbiekben nem is konzultál majd üzleti ügyekről.



Ezután ügyvédnője részletesen felolvasta, hogy Donald Trunmp az eddigi valamennyi üzleti érdekeltségét már elhelyezte, vagy elhelyezi majd egy erre a célra létrehozott vagyonkezelőben. Az ügyvédnő leszögezte: a megválasztott elnök nem akarja, hogy bárki is azt gondolja, az elnökséget a saját hasznára akarná kamatoztatni. Hozzátette: Trump elnöksége idején a fiai irányítása alatt álló cégek nem kötnek majd külföldi üzleteket.



Trump: azonnal visszavonom az Obamacare-t



Amint jóváhagyják az egészségügyi miniszter kinevezését, az új amerikai kormány azonnal visszavonja a Barack Obama távozó elnök nevéhez fűződő, Obamacare néven ismert egészségbiztosítási rendszert, és helyette új törvényjavaslatot fog benyújtani - mondta Donald Trump megválasztott amerikai elnök szerdai sajtótájékoztatóján New Yorkban.



Az Obamacare "a demokraták problémája", és az új kabinet "nagy szolgálatot tesz" a demokratáknak azzal, hogy nem várja meg a "katasztrofális" rendszer összeomlását, hanem helyette rögtön egy "olcsóbb és jobb" rendszert vezet be - hangoztatta Trump.



Trump: "Minden idők legnagyobb munkahelyteremtője leszek"



Munkahelyteremtést ígért amerikai elnökké választását követő első, szerdai sajtóértekezletén Donald Trump.



"Minden idők legnagyobb munkahelyteremtője leszek az Egyesült Államokban" - fogalmazott az újságírói kérdéseket megelőző nyilatkozatában Trump, hangsúlyozva, hogy nagyon keményen dolgozik majd ennek érdekében.



Trump a gazdaság olyan fellendítéséről beszélt, amire - mint fogalmazott - senki nem számít.



Trump határozottan visszautasította az állítólagos hírszerzési jelentésben foglaltakat



Határozottan visszautasította Donald Trump megválasztott amerikai elnök szerdán azokat részéről megalapozatlannak nevezett állításokat, amelyeket a Buzzfeed hírportál által közzétett, megerősítetlen hitelességű hírszerzési feljegyzésekben fogalmaztak meg. Ezek lényege, hogy Oroszország állítólag Trump lejáratására, zsarolására alkalmas információk birtokában van.



Soha nem lett volna szabad nyilvánosságra hozni ezeket a megalapozatlan állításokat - mondta Trump New York-i sajtótájékoztatóján. "Hatalmas szégyenfoltot" hagy a hírszerzési ügynökségeken, ha valóban ők szivárogtatták ki a jelentést - jelentette ki.



Trump arról is beszélt, hogy véleménye szerint Oroszország állt az amerikai elnökválasztási kampány idején végrehajtott számítógépes támadások mögött. Leszögezte: a Demokrata Párt vezető testületét, az Országos Bizottságot valóban számítógépes támadások érhették, de ennek oka a gyenge számítógépes védelem volt. A Republikánus Párt számítógépes rendszerébe viszont nem tudtak behatolni a hackerek - állapította meg. Felhívta a figyelmet arra, hogy ő például a hackertámadások nyomán tudta meg, hogy Hillary Clinton, a demokraták elnökjelöltje előre megkapta az elnökjelölti viták kérdéseit.



Hangsúlyozta: bár előny lehet, hogy Vlagyimir Putyin állítólag kedveli őt, de még nem tudja, hogyan jön ki az orosz elnökkel. Reményét fejezte ki, hogy sikerül megtalálnia a hangot Moszkvával.



Trump korábban leszögezte, hogy semmi köze Oroszországhoz. Kijelentette, hogy Moszkva sosem próbált befolyást gyakorolni rá.



A megválasztott elnök azzal vádolta meg a hírszerzési ügynökségeket, hogy beiktatása előtt még egy utolsó támadást próbálnak ellene intézni ilyen hírek terjesztésével. "Hol élünk, a náci Németországban?" - méltatlankodott Trump. Hozzátette: Oroszország is megmondta, hogy a politikai ellenfelek által fizetett ellenőrizetlen jelentés totális kitaláció, teljesen nonszensz. "HAMIS HÍREK - EGY TOTÁLIS POLITIKAI BOSZORKÁNYÜLDÖZÉS" - írta bejegyzésében.



Trump szóvivője, Sean Spicer is határozottan visszautasította a jelentésben foglalt vádakat. Kijelentette: a portál baloldali, a választási kampányban végig élesen Trump-ellenes volt, s még a The New York Times című lap is elutasította a portál hitelességét, a vádak megalapozottságát.



Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője sajtóértekezletén kijenetette, hogy Moszkvának nincsenek semmiféle kompromittáló anyagai sem Donald Trumpról, sem volt választási ellenfeléről, Hillary Clinton volt külügyminiszterről. "Ez abszolút kacsa, abszolút kitaláció, abszolút nonszensz. A Kreml nem foglalkozik kompromittáló anyagok gyűjtésével" - mondta.



Szavai szerint a "hisztérikus állapot" fenntartásának az a célja, hogy az orosz-amerikai kapcsolatokat továbbra is a kényszerű hanyatlás állapotában tartsa.



Több amerikai médium is közzétette kedden azt a 35 oldalas állítólagos hírszerzési jelentést, amelynek alapján a CNN szerint az amerikai hírszerzés arról tájékoztatta a megválasztott és Barack Obama hivatalban lévő elnököt, a kongresszus hírszerzési bizottságainak vezetőit, hogy Oroszország Trump lejáratására, zsarolására alkalmas információk birtokában van. Kellyanne Conway, a megválasztott republikánus elnök jelenlegi főtanácsadója szerint Trump nem kapott tájékoztatást az amerikai titkosszolgálatoktól. Hangoztatta: Trumpnak nincs tudomása az amerikai titkosszolgálati jelentéshez mellékelt jegyzetről.



A CNN hírtelevízió tisztviselőkre hivatkozva hozzátette: a kivonat alátámasztja azt, hogy Moszkva Clinton lejáratásával Trump esélyeit igyekezett növelni az elnökválasztáson.



Trump főtanácsadója bírálta a jegyzetről szóló sajtójelentéseket, megkérdőjelezte a források hitelességét. A WikiLeaks kiszivárogtató portálnak is az a meggyőződése, hogy hamis a 35 oldalas jelentés.



Az iratot elsőként közlő Buzzfeed hírportál felhívja a figyelmet, hogy az állítások hitelessége nem ellenőrzött.



A jelentés fejlécén a "BIZALMAS/ÉRZÉKENY FORRÁS" felirat szerepel, több hónap alatt készített feljegyzések gyűjteménye, és azt állítja, hogy az orosz kormányzat öt éve készíti fel és támogatja Donald Trumpot, s ennek Vlagyimir Putyin orosz elnök által támogatott célja, hogy megossza a nyugati szövetségeseket.



A jelentést állítólag egy magát volt brit hírszerzőként azonosító ügynök állította össze, s az áll benne: Trump elutasított több, "mézesmadzagnak" szánt orosz ingatlanügyletet, de ő és belső köre is rendszeresen fogadott el a Kremltől politikai riválisaira vonatkozó hírszerzési információkat.



"Az orosz hírszerzés egy korábbi magas rangú tisztje azt állítja, hogy a Szövetségi Biztonsági Szolgálat (FSZB) moszkvai tevékenysége során elég kompromittáló információt gyűjtött ahhoz, hogy megzsarolhassák Trumpot" - fogalmazza meg a súlyos vádat a dokumentum.



"Több, jól tájékozott forrás szerint (Trump) perverz szexuális aktusokban vett részt, amelyeket az FSZB szervezett vagy figyelt meg" - áll a dokumentumban.



A dokumentum szerint bizonyíték van arra, hogy "kiterjedt összeesküvés" volt Trump kampánycsapata és a Kreml között. Trump egyik munkatársa pedig elismerte, hogy a Kreml áll a mögött, hogy a Wikileaks közzétette az amerikai Demokrata Párt szerveréről megszerzett e-maileket. A hírszerzési összegzés szerint ráadásul az információáramlás kétirányú volt. Trump csapata az Egyesült Államokban élő orosz oligarchákról és családjaikról gyűjtött és adott át adatokat Moszkvának.



Az irat azt állítja, Hillary Clintonról is gyűjtöttek a lejáratására alkalmas anyagokat, de az ő esetében inkább lehallgatott beszélgetésekről és telefonhívásokról van szó, nem kínos tevékenységekről. "A dossziét Putyin utasítására a Kreml szóvivője, Peszkov kezeli" - mutat rá a dokumentum.