Trump nem tudta eltörölni Obama egészségbiztosítási törvényét

Az amerikai kormányzat visszavonja az egészségbiztosítási törvény tervezetét - jelentette be Paul Ryan amerikai képviselőházi elnök pénteken délután sajtóértekezleten.



"A kormányzás fájdalommal jár, és ma a fájdalom napja van" - mondta Paul Ryan.



A republikánus politikus kifejtette, közel álltak a törvénytervezet megszavazásához, de végül nem sikerült, mert nem sikerült egyetértésre jutni a republikánus törvényhozók között.

Ryan a magát Szabadság Caucusnak nevező, keményvonalas republikánus képviselőkből álló laza csoportosulást említette, mint amellyel nem sikerült egyezségre jutni, és mint elmondta, a csoport vezetője közölte is vele, hogy ők nem szavazzák meg az új egészségbiztosítási törvény tervezetét, mert túl "puhának" tartják.



Így az Obamacare - az előző elnök, Barack Obama által elfogadtatott egészségbiztosítási törvény - a belátható jövőben érvényben marad, s a neheze még csak most jön - állapította meg Ryan, arra célozva, hogy a republikánus álláspont szerint az Obamacare összeomlóban van.



A házelnök leszögezte: megítélése szerint az Obamacare olyan "selejtes", hogy nehezen tartja elképzelhetőnek a módosítását, korrekcióját.



A házelnök közölte azt is, hogy Trump elnök egyetértett a törvényjavaslat visszavonásával, s a Fehér Ház a közeljövőben az adóreformra összpontosít.



A törvényjavaslat visszavonásáról szóló bejelentés után a képviselőház demokrata párti frakciójának vezetői rögtönzött sajtóértekezletet tartottak. Ezen Nancy Pelosi, a frakció vezetője nagy napnak nevezte a péntekit, s megjegyezte, hogy a törvényjavaslat visszavonása "az amerikai nép győzelme" volt.



Megszólalt a Fehér Házban Donald Trump is. Az elnök hangsúlyozta, hogy "nagyon közel álltunk" az egészségbiztosítási törvény megszavazásához. Trump csalódottnak és kissé meglepődöttnek mondta magát, majd hozzátette, hogy a lecserélni kívánt Obamacare rövid időn belül szétrobban.