Trump Párizsban: "valami történhet" a párizsi klímaegyezményt illetően

"Valami történhet a párizsi klímaegyezményt illetően" - fogalmazott az amerikai elnök francia kollegájával, Emmanuel Macronnal a francia elnöki hivatalban tartott közös sajtótájékoztatóján. "Meglátjuk, mi lesz" - tette hozzá hat héttel azután, hogy bejelentette, az Egyesült Államok kilép a 2015 decemberében Párizsban aláírt ENSZ-megállapodásból.



A francia elnök néhány perccel korábban azt mondta, hogy tiszteletben tartja az amerikai elnök kilépési szándékát abból "a nagy nemzetközi előrelépésnek" tekinthető megállapodásból, amelyhez ő maga viszont "ragaszkodik".



"Tiszteletben tartom Trump elnök döntését. Így gondolkodik és végzi a munkát, amely megfelel a választási ígéreteinek. Én részemről ragaszkodom a párizsi klímamegállapodáshoz és ahhoz a szándékhoz, hogy az egyezmény keretein belül kell továbbhaladni" - mondta Macron az amerikai elnökkel folytatott több mint egyórás megbeszélését követően.



"Nem értek egyet a párizsi megállapodásról kialakult olvasatunkkal (...) Megakadályozza a tárgyalásokat más témákban? Határozottan nem, semmi esetre sem" - tette hozzá a francia államfő. "Az a vágyam, hogy a tárgyalások folytatódjanak az Egyesült Államokkal és Trump elnökkel ebben a témában, amely nagyon fontos" - hangsúlyozta Macron, aki szerint "most az Egyesült Államokat hagyni kell kidolgozni az útitervét és azt, hogy arról beszéljen".



"Azaz ma nem történt hirtelen és váratlan változás, de azt gondolom, hogy megvan a közös szándék arra, hogy tárgyaljunk ezekről a témákról, és tovább dolgozzunk a lehető legjobb megállapodás megtalálásán" - hangsúlyozta a francia elnök.



A G20 csoport minapi hamburgi csúcsértekezletén, miután a világhatalmak leszögezték, hogy a klímaegyezmény visszafordíthatatlan. és az Egyesült Államok magára maradt az álláspontjával, sikerült elkerülni Washington teljes elszigetelődését, és nyitva maradt a lehetőség arra, hogy esetleg visszatérjen az egyezmény keretei közé.



Emmanuel Macron a sajtótájékoztatón üdvözölte, hogy Donald Trumppal mindketten eltökéltek "a két ország kereskedelmét, biztonságát, valamint a terrorizmus elleni küzdelmet és a Közel-Kelet stabilitását illetően".



A szíriai és az iraki helyzet kapcsán a francia elnök bejelentette, hogy Párizs és Washington "folytatja a diplomáciai kezdeményezések érdekében a közös munkát, amelynek köszönhetően létrejöhet egy háború utáni útiterv", amelyet majd az ENSZ Biztonsági Tanácsa elé terjeszthetnek.



Megerősítette azt is, hogy Bassár el-Aszad szíriai elnök távozását nem tekinti a tárgyalások előfeltételének. Ugyanakkor jelezte, hogy az Egyesült Államokkal együtt közös határvonalnak tekintik a vegyi fegyverek használatát, amely "azonnali megtorlást fog maga után vonni".



Donald Trump úgy vélte, hogy a szíriai tűzszünet bebizonyította a Vlagyimir Putyin orosz elnökkel a G20 csoport hamburgi találkozóján folytatott párbeszéd értelmét.



"A párbeszédnek köszönhetően el tudtuk érni a tűzszünetet. Egy ideig el fog tartani, és dolgozunk egy második tűzszüneten is Szíria egyik nagyon nehéz részén" - tette hozzá.



A két elnök kiemelte, hogy mindketten elköteleztettek a terrorizmus elleni küzdelem folytatásában, s a dél-franciaországi Nizzában 86 áldozatot követelő terrortámadás egyéves évfordulójának előestéjén Donald Trump együttérzését fejezte ki az áldozatok hozzátartozónak.



"Elkötelezettek vagyunk abban, hogy az emberiség ezen ellenségei ellen együtt harcoljunk, hogy megfosszuk őket a területeiktől, a pénzügyi forrásaiktól, a hálózataiktól, az ideológiai támaszaiktól" - mondta az amerikai elnök.



Donald Trump a francia nemzeti ünnep alkalmából a párizsi Champs-Élysées sugárúton pénteken rendezendő katonai díszszemle vendégeként érkezett feleségével Párizsba. A hagyományos katonai díszszemlének az amerikai hadsereg lesz az egyik főszereplője abból az alkalomból, hogy az Egyesült Államok száz évvel ezelőtt lépett be az első világháborúba.



Emmanuel Macron és felesége a háborús katonai vezetők sírhelyénél, a Invalidusokban fogadta Donald Trumpot és feleségét, mielőtt kétoldalú megbeszélését folytattak a francia elnöki hivatalban, az Élysée-palotában, miközben a feleségeik ellátogattak a Notre-Dame katedrálisba, majd a Szajnára.



A nap az Eiffel-torony nagy presztízsű, Michelin-csillagos Jules Verne éttermében zárul, ahol Emmanuel Macron feleségével, Brigitte-tel látja vendégül Donald Trumpot és feleségét, Melaniát. A francia elnökség a látogatás diplomáciai jelentőségére helyezi a hangsúlyt. Emmanuel Macron nem szeretne szakítani az Egyesült Államokkal, miután Franciaországnak nem érdeke elszigetelni Washingtont, és szeretné megerősíteni a két szövetséges ország közötti történelmi kapcsolatokat.