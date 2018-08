Trump szándékos torzításokkal vádolja a Google keresőszolgáltatását, a cég cáfol

Donald Trump amerikai elnök kedden szándékos torzításokkal vádolta meg a Google médiaóriás keresőszolgáltatását, a cég közleményben cáfolta ezt.



Az elnök két Twitter-bejegyzésében is foglalkozott azzal, hogy szerinte a Google a róla és "másokról" szóló negatív híreket részesíti előnyben. Megvádolta a keresőszolgáltatást, hogy a republikánus, konzervatív és szerinte "korrekt" média híreit nem illeszti be az adatbázisába.



"A Google keresője a 'Trump-hírek" címszó alatt csakis a hamis híreket gyártó média véleményét és tudósításait közli rólam és másokról, vagyis csaknem valamennyi történet és hír rossz" - írta az elnök. Utalt arra, hogy szerinte a CNN hírtelevízió információi szerepelnek elsöprő többségben, és feltette a kérdést: ez nem törvényellenes-e?



Egy másik mikroblog-bejegyzésben arról írt, hogy a "Trump-hírek" alatt az általa baloldalinak nevezett országos média információi jelennek meg és ez "nagyon veszélyes". A konzervatívok hangját szerinte elnyomják és a jó információkat és híreket elrejtik. "Ellenőrzik, hogy mit láthatunk és mit nem. Ez nagyon komoly helyzet és foglalkozni fogunk vele" - hangoztatta.



A Fehér Ház gazdasági tanácsadója, Larry Kudlow a The Washington Postnak azt nyilatkozta: a kormányzat "megvizsgálja", vajon szükség van-e a Google keresőszolgálatának kormányzati szabályozására.



A Google visszautasította, hogy politikai megfontolások befolyásolnák a munkáját. Közleményében a cég leszögezte: "célunk az, hogy a felhasználók pillanatokon belül a leghitelesebb válaszokhoz jussanak". A közlemény hangsúlyozta azt is, hogy a Google nem foglalkozik politikai napirend felállításával és nem elfogult egyetlen ideológia irányában sem - szögezte le a kommüniké.



Donald Trump nem először fejezi ki elégedetlenségét a közösségi médiával szemben. A Google tevékenységét már 2016 októberében, az elnökválasztási kampány hajrájában bírálta, bár az idén júliusban így dicsérte: "az egyik legnagyszerűbb vállalatunk". Augusztusban a Facebookra és a Twitterre utalva arról írt, hogy a közösségi média diszkriminálja a republikánusokat és a konzervatívokat.