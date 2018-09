Trump szerint ˝pipogya vezércikk˝ a The New York Timesban róla megjelent írás

Egy magát a Trump-kormány munkatársának mondó, névtelen szerző cikkét jelentette meg internetes oldalán a The New York Times című lap szerdán. Donald Trump elnök "pipogya vezércikknek" minősítette az írást.



A lap véleményoldalán Része vagyok a Trump-kormányzaton belüli ellenállásnak címmel megjelent írás szerzője kiemelte, hogy az elnöknek dolgozik, de ő és hozzá hasonlóan gondolkodói kollégái fogadalmat tettek, hogy meghiúsítják Trump "elképzeléseinek egy részét és legrosszabb hajlamait".



A többes szám első személyben író szerző mindazonáltal leszögezte: "Mi azt akarjuk, hogy a kormányzat sikeres legyen, és úgy gondoljuk, hogy e politika sok eleme máris biztonságosabbá és virágzóbbá tette Amerikát." Hozzátette ugyanakkor, hogy "az elnök viselkedése árt köztársaságunk egészségének". Fontosnak tartotta kiemelni azt is, hogy az "ellenállás", amelyet munkatársaival képvisel, nem azonos az amerikai baloldal "ellenállásával".



A szerző az Egyesült Államok 45. elnökét minden erkölcsi értéket nélkülöző embernek állította be, de ezt nem támasztotta alá bizonyítékokkal. Úgy vélte, hogy Donald Trump nemigen vonzódik az olyan hagyományos konzervatív értékekhez, mint például a szabadpiac vagy a szabad gondolkodás. Viszonylag hosszasan kitért a Fehér Ház külpolitikájára, úgy vélekedve, hogy az elnök kedveli az autokratákat és diktátorokat, például Vlagyimir Putyin orosz elnököt és Kim Dzsong Un észak-koreai vezetőt.



Mint írta, "korábban suttogtak a kabinetben arról, hogy az alkotmány 25. kiegészítéséhez fordulnak". Ez az alkotmány-kiegészítés lehetővé teszi, hogy az alelnök vegye át a hatalmat, ha a mindenkori amerikai elnök, úgyis mint a hadsereg főparancsnoka nem képes ellátni a hivatalából eredő feladatokat. "De senki nem akart felgyorsítani egy alkotmányos válságot. Így tőlünk telhetően megteszünk minden azért, hogy jó irányba vigyük a kormányzatot, ameddig az így vagy úgy véget nem ér" - fogalmazott az állítólagos kormányzati munkatárs.



A The New York Times a bevezetőben leszögezte: "ritka lépést" tesz azzal, hogy a véleményoldalon névtelenül jelentetett meg írást, de a szerző kifejezetten ezt kérte.



Az állítólagos kormányzati munkatárs véleménye egy nappal azután jelent meg a lapban, hogy piacra dobták Bob Woodwardnak, a The Washington Post főmunkatársának Félelem: Donald Trump a Fehér Házban című könyvét, amelyben az újságíró-író - szintén a kormányzat tagjainak állítólagos megnyilatkozásait idézve - meglehetősen negatív képet rajzol a Fehér Házról és Donald Trumpról.



Az elnök egy fehér házi rendezvényen reagált a The New York Timesban megjelent cikkre. "Pipogya vezércikknek" minősítette az írást, a The New York Timest pedig kudarcos lapnak, majd felsorolta kormányzata néhány eddigi eredményét.



Twitter-üzeneteinek egyikében pedig azt írta, hogy "amennyiben ez a pipogya, névtelen személy valóban létezik, a Times nemzetbiztonsági okokból azonnal ki kell adja őt a kormánynak".



Trump szerda délután, a kuvaiti uralkodóval tartott megbeszélése előtt az Ovális Irodában újságíróknak nyilatkozva kitért a Woodward-könyvre, és megismételte egy kedd esti interjúban már kifejtett álláspontját, miszerint a könyv puszta "kitaláció".



Elemzők rámutatnak, hogy mind Woodward könyve, mind az állítólagos kormányzati munkatárs cikke a november elején tartandó félidős választások kampányfinisében jelent meg. Novemberben az Egyesült Államokban a szövetségi képviselőház teljes egészét, a szenátusnak pedig csaknem az egyharmadát újraválasztják, valamint több tagállamban kormányzóválasztások is lesznek.