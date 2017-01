Trump szombaton felhívta Putyint, Merkelt és Hollande-ot

Donald Trump amerikai elnök beiktatása óta első ízben beszélt telefonon szombaton Vlagyimir Putyin orosz és Francois Hollande francia államfővel, illetve Angela Markel német kancellárral, a megbeszélésekről szűkszavú közleményt adtak ki Moszkvában, Párizsban és Berlinben.



A Kreml által kiadott tájékoztató szerint Trump és Putyin megbeszélése jó hangulatban zajlott, és számos témakört érintett. Szó volt a terrorizmus elleni harcról, a közel-keleti helyzetről, az arab-izraeli konfliktusról, a hadászati stabilitásról, az atomfegyverek terjesztésének tilalmáról, az iráni atomprogramról, a Koreai-félsziget helyzetéről és a kelet-ukrajnai válságról is. Megállapodtak abban, hogy javítani fogják a partneri együttműködést minden területen.



Trump és Putyin egyaránt hangsúlyozta a gazdasági kapcsolatok helyreállításának fontosságát, de nem került szóba az Oroszország ellen hozott amerikai szankciók enyhítése, amire a minap tett utalásokat az újonnan megválasztott amerikai elnök.



A két politikus megállapodott abban, hogy rendszeressé teszik személyes kapcsolataikat.



A moszkvai közlemény szerint a két elnök amellett szállt síkra, hogy meg kell teremteni az amerikai és az orosz hadműveletek "valós koordinációját" az Iszlám Állam (IÁ) dzsihadista szervezet és más terrorcsoportok elleni harcban Szíriában.



Trump és Putyin telefonbeszélgetése kapcsán több vezető moszkvai politikus arról beszélt, hogy a két elnök eszmecseréje jó kezdőlökést ad a kétoldalú kapcsolatoknak. Kiemelték azt is, hogy az IÁ elleni harc összehangolása minőségi elmozdulást jelentene a két ország viszonyában.



A Kreml által kiadott közleménnyel nagyjából egy időben hozták nyilvánosságra Berlinben Trump és Merkel közös közleményét az első telefonbeszélgetésükről. Eszerint a két politikus egyetértett abban, hogy a NATO "alapvető fontosságú" szerepet játszik a transzatlanti együttműködésben és a nemzetközi biztonság fenntartásában. Egyetértettek abban, hogy a NATO-tagországoknak méltányosan ki kell venniük részüket a kollektív biztonságuk megteremtésében.



Steffen Seibert berlini kormányszóvivő ehhez annyit tett hozzá, hogy Trump és Merkel osztotta azt a véleményt is, hogy tovább kell mélyíteni Németország és az Egyesült Államok kapcsolatait, és erősíteni kell az együttműködést a terrorizmus és az erőszakos szélsőségesség ellen, a közel-keleti, közép-ázsiai és észak-afrikai helyzet stabilizálása érdekében.



A francia elnöki hivatal közleménye szerint Francois Hollande a protekcionizmus veszélyeire figyelmeztette Trumpot. A francia elnök szerint Trump protekcionista megközelítése gazdasági és politikai következményekkel járhat. "Egy instabil és bizonytalan világban a bezárkózás zsákutcába vezet" - fogalmazott Francois Hollande.



Hollande emellett felhívta Trump figyelmét arra, hogy tiszteletben kell tartani a demokratikus értékeket.



A NATO-ra kitérve hangsúlyozta, hogy a katonai szövetség alapvetően szükséges, és felhívta amerikai kollégájának a figyelmét a párizsi klímavédelmi megállapodás fontosságára is. Közölte azt is, hogy Párizs folytatni fogja az Európai Unió megerősítését szolgáló intézkedéseit minden területen.