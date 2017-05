Trump telefonszámot cserélt több európai vezetővel

Donald Trump amerikai elnök a múlt heti európai tanácskozásain megadta mobiltelefonja közvetlen számát európai vezetőknek - számoltak be amerikai televíziók kedden este meg nem nevezett forrásokra hivatkozva.Az amerikai elnök már korábban is megadta a telefonszámát több politikustársának, például Justin Trudeau kanadai kormányfőnek és Enrique Pena Nieto mexikói elnöknek. Eddig csak Trudeau használta a számot.Trump a hírek szerint a múlt héten Emmanuel Macron francia államfővel cserélt telefonszámot, s arra biztatta, hogy nyugodtan hívja csak fel, ha szükségét érzi. Egyébként Macron szintén megadta közvetlen számát Trumpnak.

Az amerikai televíziók meg nem nevezett forrásokra hivatkozva számoltak be a diplomáciai protokolltól szokatlan és biztonsági kockázatokat is rejtő elnöki gesztusról. Egyúttal szakértőket is megszólaltattak, akik valamennyien azt hangsúlyozták: a vezetők közötti telefonbeszélgetéseket a munkatársaik hosszasan szoktak előkészíteni, a beszélgetések szuperbiztonságos telefonvonalakon zajlanak, például a Fehér Ház Ovális Irodájából, vagy az elnöki limuzinból.Donald Trump mobiltelefonja annak ellenére sem teljesen biztonságos, hogy a kormányzat bocsátotta a rendelkezésére, és a titkosszolgálat előzetesen mindent megtett, hogy viszonylag biztonságos legyen a vonal.Elemzők figyelmeztettek arra: még szövetséges kormányok között is előfordul egymás lehallgatása. Okulásul felidézték, hogy Barack Obama elnöksége idején az amerikaiak lehallgatták Angela Merkel német kancellár telefonját, s 2013-ban Edward Snowden, az amerikai Nemzetbiztonsági Ügynökség (NSA) volt tanácsadója és a Központi Hírszerző Ügynökség (CIA) volt munkatársa nyilvánosságra is hozta a lehallgatás tényét.