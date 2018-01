Trump több országot pöcegödörnek nevezett, Afrika bocsánatkérést követel

Bocsánatkérést követelnek Donald Trumptól az afrikai országok az amerikai elnök általuk rasszistának és sértőnek tartott kijelentése miatt. Rendkívül élesen tiltakozott Kuba is. Trump csütörtökön a Fehér Házban a törvényhozókkal folytatott vita során "pöcegödör országoknak" nevezte a Haitiból, Salvadorból és több afrikai országból érkezett bevándorlók szülőhazáját. Az elnök szóhasználata amerikai kongresszusi és sajtókörökben is nagy megütközést váltott ki, az érintett országok pedig sorra tiltakoztak.



Helyi idő szerint péntek este New Yorkban 54 afrikai ország ENSZ-nagykövete szólította fel haladéktalan bocsánatkérésre az elnököt, és követelte kijelentésének visszavonását. "Trump szóhasználata nyilvánvalóan rasszista, idegenellenes és mélységesen megdöbbentő" - fogalmaztak az afrikai diplomaták a világszervezet általuk kezdeményezett rendkívüli ülésén született állásfoglalásukban A nagykövetek aggodalmuknak adtak hangot az amerikai kormány - mint fogalmaztak - erősödő Afrika-ellenes magatartása és politikája miatt.



Nyilatkozatukban az elnököt az afrikai kontinens, illetve a színesbőrűek szándékos becsmérlésével vádolták. Rendívül élesen tiltakozott a kubai külügyminisztérium is. A tárca péntek este közzétett nyilatkozatában "rasszistának, becsmérlőnek és durvának" nevezte Donald Trump kijelentését. Kuba - mint az állásfoglalás hangsúlyozta - csatlakozik az amerikai elnöki kijelentést elítélők táborához, és teljes szolidaritását fejezi ki a Trump által megsértett országokkal. Az amerikai elnök korábban Twitter-üzenetben reagált az általa keltett felzúdulásra. Azt állította, hogy a bevándorlásról folytatott vita során "kemény nyelvezetet" használt ugyan, de az ominózus kijelentéssel nem élt.