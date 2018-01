Trump úgy orrbagyűrné Észak-Koreát, hogy eleredjen a vére

Washington azt fontolgatja, hogy célzott csapásokat mér észak-koreai célpontokra, és abban bízik, hogy emiatt nem robban ki háború a Koreai-félszigeten - jelentette a The Wall Street Journal című amerikai napilapra hivatkozva kedden az Axios című hírportál.A lap úgy tudja, hogy bennfentesek "vérző orr" stratégiának nevezik az elképzelést, mert terveik szerint ennek úgy kellene hatnia, mintha "behúznának" egyet Észak-Koreának."Egy kísérleti atomrobbantásra vagy rakétakísérletre célzott csapással reagálni, hogy Phenjannak »eleredjen az orra vére«, és felfogják, milyen drágán megfizethetnek azért, ahogy viselkednek" - írja a The Wall Street Journal.Az Axios szerint viszont nagy a kockázata annak, hogy támadás esetén Phenjan teljes erejével vág majd vissza. Ráadásul mindez akkor kerül napirendre, mikor a két Korea két év után végre újra hajlandó volt szóba állni egymással, és a februári téli olimpiával kapcsolatban meg is állapodtak arról, hogy Phenjan delegációt küld a megmérettetésre, amit az Axios az enyhülés jeleként értékel.