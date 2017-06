Trump ügyvédje szerint nem folyik vizsgálat az elnök ellen

A műsorvezető közbevágott: "Uram, akkor most ezzel azt mondja, hogy az elnök ellen mégis folyik vizsgálat". Az ügyvéd nem hagyta magát: "hadd mondjam ki kristály tisztán, hogy ön is megértse: nem kaptunk értesítést, és nem is tudunk róla, hogy bármiféle nyomozás folyna az Egyesült Államok elnöke ellen. Pont".

Donald Trump amerikai elnök egyik ügyvédje vasárnap úgy nyilatkozott: az elnök ellen nem folyik vizsgálat, még akkor sem, ha Trump az egyik Twitter-bejegyzésében szerencsétlenül fogalmazott.Jay Sekulow, az amerikai elnök által felkért ügyvédcsapat egyik tagja három televíziós műsorban is reagált az elnök egyik Twitter-üzenete miatt kialakult újabb politikai vitára. A republikánusokhoz közelálló Fox televíziónak adott interjújában Sekulow vitába keveredett a műsorvezetővel is.A vitatott Twitter-bejegyzésében Donald Trump azon háborodott fel, hogy az indított ellene vizsgálatot James Comey FBI-igazgató elbocsátása miatt, aki azt javasolta neki, hogy menessze az FBI igazgatóját, Rod Rosenstein igazságügyiminiszter-helyettest. Ügyvédjenek egyike azonban vasárnap határozottan cáfolta ezt, mondván, nem folyik vizsgálat, bárhogyan fogalmazzon is Twitter-bejegyzéseiben az elnök.Az NBC televízió "Szemben a sajtóval" című politikai vitaműsorában az ügyvéd a Robert Mueller különleges ügyészre utalva határozottan leszögezte: Mueller "nem folytat vizsgálatot az elnök ellen". Sekulow ugyanezt erősítette meg a CNN hírtelevízóban is. A Fox televízióban pedig éles vitába keveredett Chris Wallace műsorvezetővel. Sekulow ugyanis először a Fox tévé stúdiójában is cáfolta, hogy az elnök ellen vizsgálat folyna, majd pár perccel később így fogalmazott: "azért folyik vizsgálat ellene, mert azt cselekedte, amit az igazságügyi miniszter és helyettese javasolt neki".Majd amikor az újságíró rámutatott az elmondottak ellentmondásosságára, Jay Sekulow azzal vádolta meg a műsorvezetőt, hogy a szájába adja a szavakat.A The Washington Post című napilap a múlt héten, meg nem nevezett forrásokra hivatkozva, közölte azt az információt, miszerint Robert Mueller kiterjesztette vizsgálatait arra is, hogy vajon Donald Trump megpróbálta-e akadályozni az igazságszolgáltatást a tavalyi elnökválasztásba történt orosz beavatkozás ügyében.