Trump új igazgatót nevezett ki a bevándorlási és vámhivatal élére

A helyi idő szerint hétfőn közzétett tájékoztatás szerint Homan 2013 óta az ICE kitoloncolási műveleteiért felelt.



John Kelly belbiztonsági miniszter hangsúlyozta, hogy az új igazgató "a bevándorlásügyi törvényeink érvényesítésén fog fáradozni az Egyesült Államok területén, nemzeti érdekeinkkel összhangban".



A tárcavezető ugyanakkor nem indokolta meg az ICE eddigi igazgatójának, a tisztséget 2012 júniusa óta betöltő Daniel Ragsdale-nek a leváltását. A Reuters hírügynökség úgy tudja, hogy utóbbi igazgatóhelyettesként folytatja pályafutását az ügynökségnél.



Az ICE-nek jelenleg nagyjából 20 ezer munkatársa van, s Trump nemrég bejelentette, hogy további 10 ezer fővel bővíteni tervezi a hivatal állományát.



Barack Obama nemrégiben befejeződött nyolcéves elnöksége alatt csaknem 2 750 000 embert deportáltak az Egyesült Államokból, ilyen tömeges kitoloncolást az ország korábbi vezetői közül senki nem hajtott végre.



A január 20. óta hivatalban lévő Donald Trump hétfőn - alig egy órával Ragsdale leváltása előtt - azonnali hatállyal felmentette Sally Yates ideiglenes igazságügyi minisztert, és helyette Dana Boente virginiai ügyészt bízta meg a feladatok átmeneti ellátásával. Boente hétfő este már le is tette hivatali esküjét, majd később bejelentette, hogy végre fogja hajtani Trump bevándorlást szigorító és világszerte nagy port kavart rendeletét.



Yates, aki Barack Obama demokrata párti elnök kinevezettje volt, hétfő délután feljegyzésben utasította vissza, hogy védelmébe vegye az elnök bevándorlásról szóló rendeletét, és ilyen értelmű utasítást adott munkatársainak is. Boente beiktatása után azonnal érvénytelenítette Yates utasításait.



Boente is csak ideiglenesen tölti be a tisztséget. Jeff Sessions alabamai republikánus szenátornak adja majd át az igazságügyi tárca vezetését, amint a szenátus jóváhagyja a kijelölt miniszter kinevezését.