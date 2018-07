Trump újra indulna az amerikai elnökségért, és félti Európát a migránsoktól

Trump nagy-britanniai látogatásán az elnöki gépen adott interjút az ITV tévécsatorna műsorvezetőjének, Piers Morgannak, és ebből vasárnap közölt részleteket internetes felületén a Mail on Sunday című brit lap. Az amerikai elnök arról is beszél, hogy a tömeges bevándorlás rossz hatással lesz Európára.

Nem fogok említést tenni egyes országokról, de kiválaszthat egyet, és láthatja, hogy ott mi történik. Egyes országok nem vesznek át (bevándorlókat). Őket tényleg megrója emiatt az Európai Unió. Vessen pillantást példának okáért Magyarországra. Ők nem akarják azt tenni, amit a többi ország közül egyesek tettek. Most ez egy nagyon komoly dolog, humanitárius alapon kéne tenni valamit, de azért ez megváltoztatja Európát. Ez komoly mértékben megváltoztatja Európát"

- mondta Trump, utalva a többi között a párizsi és a londoni merényletekre.



Morgan arról is kérdezte az elnököt, hogy indul-e újra az elnökválasztáson. "Igen, teljes mértékben ez a szándékom. Úgy látszik, hogy mindenki ezt akarja tőlem" - válaszolta Trump, és hozzátette, hogy nem lát egyetlen olyan demokrata párti kihívót sem, aki le tudná őt győzni. "Senkit se látok. Mindnyájukat ismerem, de senkit se látok (esélyes kihívónak)" - mondta.



Az interjúban Donald Trump részleteket árult el a II. Erzsébettel folytatott megbeszéléséről. Megerősítette, hogy terítékre került a Brexit is. "Igen. Ő azt mondta, hogy ez egy nagyon - és igaza is van -, nagyon összetett probléma, és azt hiszem, senki se gondolta, hogy mennyire összetett lesz... " - mondta az elnök, és rendkívüli asszonynak nevezte a brit uralkodót. "A királynő fantasztikus. Ő fantasztikus asszony, annyira energikus, okos és éles eszű... " - így Donald Trump.



Piers Morgan az amerikai elnök közelmúltbeli tárgyalópartnere, Kim Dzsong Un észak-koreai vezető felől is érdeklődött. "Nagyszerűen kijöttem vele, bizony! Ő nagyon eszes, kimagasló személyiség, tréfás és kemény, jó tárgyaló" - mondta Donald Trump az észak-koreai vezetőről, akivel június 12-én bonyolította le történelmi jelentőségű találkozóját Szingapúrban. Morgan erre reagálva könyörtelen diktátornak nevezte Kim Dzsong Unt. "Igen, az, könyörtelen, de mások is azok" - válaszolta Trump. Az amerikai elnök hozzátette, hogy sok olyan emberrel van dolga, aki meglehetősen könyörtelen. Morgan azt firtatta, hogy közéjük lehet-e sorolni Vlagyimir Putyin orosz elnököt is. "Nem tudom ezt megmondani, feltételezem, talán igen. De másokat is megnevezhetnék" - mondta Donald Trump.



Az amerikai elnök vasárnap repül Helsinkibe, ahol kedden tárgyal Vlagyimir Putyinnal. Ez lesz az első hivatalos csúcstalálkozójuk azóta, hogy Trump elfoglalta elnöki hivatalát.