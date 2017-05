Trump várhatóan kilépteti az USA-t a párizsi klímaegyezményből

Amerikai sajtóértesülés szerint Donald Trump elnök várhatóan kilépteti az Egyesült Államokat a párizsi klímaegyezményből. A megbízható információiról ismert Axios hírportál szerint az amerikai elnök néhány közeli munkatársának - köztük Scott Pruittnak, a környezetvédelmi ügynökség vezetőjének - azt mondta: azt tervezi, hogy kilép a 195 ország által 2015. decemberében aláírt párizsi nemzetközi klímavédelmi egyezményből.



A Fehér Ház nem kívánta kommentálni a portál értesüléseit. Az elnök a szíciliai Taorminában a G7-es országcsoport csúcsértekezletén nem csatlakozott a többi országhoz a párizsi egyezmény iránti "erős elkötelezettség" megerősítésében, majd Twitter-bejegyzésben közölte, hogy a jövő héten hoz döntést az ügyben. Ezt az álláspontját egy szombati - immár Washingtonban írt - Twitter-üzenetben is megerősítette.



A klímavédelmi egyezmény ügye a vasárnapi politikai vitaműsoroknak is egyik fontos témája volt. James Mattis védelmi miniszter a CBS televízió Szemben a nemzettel című műsorában arról beszélt hogy Trump elnök "nagyon nyitott" a klímavédelmi egyezményre. A tárcavezető szerint európai tárgyalásain az amerikai elnök "kíváncsi volt, hogy más országok vezetői miért képviselik azt az álláspontot, amit képviselnek". Lindsey Graham dél-karolinai republikánus szenátor a CNN hírtelevíziónak úgy nyilatkozott: ha Trump kilépteti a klímavédelmi egyezményből az Egyesült Államokat, akkor ezzel azt jelzi, hogy a globális klímaváltozást "blöffnek hiszi, és ezzel nagyon sokat árt a Republikánus Pártnak és az Egyesült Államoknak is".



A héten 22 republikánus szenátor - köztük Mitch McConnell, a szenátus republikánus frakciójának vezetője - nyílt levelet intézett az éppen Európában tárgyaló Donald Trumphoz, s a levélben arra figyelmeztette az elnököt, hogy tartsa be a választási kampányban tett ígéretét és léptesse ki az Egyesült Államokat a klímavédelmi egyezményből. A szenátorok szerint a nemzetközi egyezményben foglaltak lehetetlenné tennék az elnöknek a szénbányászat már megkezdett megújítását és bizonyos környezetvédelmi intézkedések - már szintén elindított - visszafogását vagy megszüntetését.