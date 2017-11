Trump védi a szexuális zaklatással vádolt szenátorjelöltet

Az elnök újságíróknak azt mondta: a szenátorjelölt "teljes mértékben" cáfolta az ellene felhozott vádakat, miszerint 40 évvel ezelőtt fiatalkorú lányokat zaklatott volna. Trump hozzátette: egyébként is annak örülne, ha a december 14-én tartandó pótválasztást Moore nyerné, mert "nincs szükségünk egy liberális emberre, egy demokratára". Trump ezzel Roy Moore vetélytársára, a demokrata párti színekben induló Doug Jonesra utalt.



A 70 éves Roy Moore-t eddig hét nő vádolta meg, azt állítva, hogy több évtizeddel ezelőtt zaklatta őket. A politikus mindig következetesen cáfolta a vádakat, kitartva amellett, hogy nem vonul vissza. Időközben az egyik nő vallomásának hitelességét éppen az egyik családtagja - a nevelt fia - kérdőjelezte meg egy televíziós interjúban, mondván, hogy az elmúlt évtizedekben ez a történet otthon soha nem került elő, és ő nem is hiszi, hogy igaz volna.



A vádaskodó nők ügyvédje az a Goria Allred, aki a tavalyi elnökválasztási kampányban Donald Trumpot szexuális zaklatással megvádoló nők ügyvédje is volt, s akinek egyik ügyfeléről éppen a napokban állította az egyik televízió, hogy bizonyítékai vannak, miszerint 500 ezer dollárt kapott azért, hogy adjon elő egy zaklatási történetet Trumpról.



A Fehér Ház korábban "aggasztónak" nevezte a Moore ellen felhozott vádakat, egyben hangsúlyozta, hogy a szenátorjelöltet megilleti az ártatlanság vélelme.



Decemberben Alabamában azért tartanak pótválasztást, mert a korábbi szenátor, Jeff Sessions igazságügyi miniszter lett a Trump-kormányban.