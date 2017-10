Trump volt kampányfőnöke és annak üzlettársa ellen emelnek vádat

Donald Trump amerikai elnök volt kampányfőnöke, Paul Manafort és az utóbbi volt üzlettársa, Rick Gates ellen emelnek vádat annak a vizsgálatnak a nyomán, amelyet Robert Mueller különleges ügyész folytat Oroszországnak a tavalyi amerikai választási folyamatba történt beavatkozásáról.



Amerikai sajtójelentések szerint Manafort és Gates ellen az Egyesült Államok elleni összeesküvés, pénzmosás és adócsalás miatt emelnek vádat.



Amerikai televíziós csatornák helyszíni tudósításai és videófelvételei arról tanúskodnak, hogy a 68 éves Paul Manafort helyi idő szerint a reggeli órákban ügyvédje kíséretében meg is jelent a Szövetségi Nyomozó Iroda (FBI) washingtoni székházában.



A igazságügyi minisztérium és Robert Mueller hivatala egyelőre nem adott ki közleményt és kommentálni sem kívánta a történéseket.

Nem válaszolt a megkeresésekre Rick Gates és Jason Maloni, Manafort szóvivője sem.



Ez az első vádemelés annak a vizsgálatnak a nyomán, amelyet Robert Mueller irányít.

Muellert az idén májusban nevezték ki az FBI által már tavaly júliusban megkezdett vizsgálat irányítására.



Péntekről szombatra virradó éjjel a CNN hírtelevízió szivárogtatta ki, hogy a vádemelési jogkörrel felruházott nagy esküdtszék jóváhagyta a Mueller javasolta vádemeléseket.



A vizsgálat során kiemelt figyelmet fordítottak Paul Manafort korábbi munkáira Ukrajnában, ahol - mielőtt még Donald Trumpnak dolgozott volna - éveken keresztül politikai konzultánsa volt egy oroszbarát politikai pártnak.

Vizsgálták Manafort személyes pénzügyeit is, és azt, vajon megsértette-e a külföldi ügynökökre vonatkozó kötelező regisztrációs törvényt, elmulasztotta-e külföldi bankszámla kötelező bejelentését és ezzel kapcsolatos adózási kötelezettségeit.

Az idén júliusban az FBI rajtaütésszerű házkutatást tartott Manafort Washington melletti, a virginiai Alexandriában lévő lakásában.



Paul Manafort, aki korábban több republikánus elnökjelölt kampánycsapatában dolgozott, 2016 márciusában csatlakozott Donald Trump kampánycsapatához, és májusban Trump kampányfőnöknek nevezte ki. 2016 augusztusában - miután kiderült, hogy oroszbarát ukrán pártnak dolgozott korábban - Trump lemondatta őt, ám sajtóhírek szerint üzlettársa, Rick Gates továbbra is fontos szerepet játszott a kampányban.



A választás után Gates részt vett a beiktatási ünnepségek szervezésében.