Trumpék fellebbeztek a beutazási tilalom felfüggesztése ellen

Fellebbezett szombaton az amerikai igazságügyi minisztérium Donald Trump amerikai elnök beutazási tilalmi rendeletének felfüggesztése ellen, amelyet egy szövetségi bíró rendelt el az előző nap.



Trump újságíróknak ezzel kapcsolatban azt mondta: "Győzni fogunk. Az országunk biztonsága érdekében, győzni fogunk".



James Robart szövetségi bíró pénteki döntése azonnali hatályú és országos érvényű, aminek értelmében a hét, muzulmán többségű ország (Szíria, Irak, Irán, Szudán, Líbia, Szomália és Jemen) állampolgárainak az Egyesült Államokba történő beutazása ismét lehetségessé vált. A washingtoni külügyminisztérium közölte, hogy aki érvényes vízummal rendelkezik, beutazhat az Egyesült Államokba. A belbiztonsági tárca is bejelentette, hogy felfüggesztik a rendelet alkalmazását.



A Reuters brit hírügynökségnek sikerült megszereznie az igazságügyi tárca fellebbezési beadványát. Ebben a kormányzat arra hivatkozva kéri a bírói döntés megváltoztatását, hogy a rendelet felfüggesztése közvetlenül árt a közbiztonságnak, megakadályozza egy elnöki rendelet végrehajtását, és megkérdőjelezi az elnök döntését egy nemzetbiztonsági kérdésben. A kormány álláspontja szerint Washington államnak nincs joga megtámadni elnöki rendeleteket. Robart ugyanis a washingtoni államügyész keresete alapján függesztette fel az elnöki rendeletet.



A fellebbezési kérelemről egy három bíróból álló testület hivatott dönteni, amely dönthet úgy, hogy a fellebbezés teljes elbírálásáig felfüggeszti a bírói döntést. A Reuters megjegyzi, hogy a három bírót három különböző elnök, a republikánus párti George W. Bush, valamint a demokrata párti Jimmy Carter és Barack Obama nevezte ki.



Donald Trump szombaton a Twitteren élesen bírálta Robartot, akit még az előző republikánus elnök, George W. Bush nevezett ki. "Ennek az úgynevezett bírónak a véleménye, amely gyakorlatilag elveszi az országtól a bűnüldözést, nevetséges, és felül lesz bírálva!" - írta az elnök még az igazságügyi tárca lépése előtt.



Később az Egyesült Államok igazságügyi rendszerét kritizálta: "Mi lesz az országunkkal, amikor egy bíró felfüggeszthet egy nemzetbiztonsági minisztériumi tiltást és bárki, akár rossz szándékkal, beléphet az Egyesült Államokba?".



Trump később - ugyancsak Twitter-üzenetek formájában - hangsúlyozta, hogy bíró "szörnyű döntése" miatt "nagyon sok rossz és veszélyes ember özönlik az országunkba". Egy másik üzenetben kijelentette: a bíró megnyitotta az utat az Egyesült Államokban potenciális terroristák előtt, és "a rossz emberek nagyon örülnek".



A Reuters eközben arról számolt be, hogy az amerikai külügyminisztérium újraindította a menekültek, köztük szíriaiak befogadását. A hírügynökség jelentése szerint Robart bíró döntése azt is jelenti, hogy a beutazási tilalommal együtt elrendelt menekültbefogadási tilalmat is fel kell függeszteni. A Reuters értesülése szerint a külügyi tárca azon dolgozik, hogy végrehajtsa a bírói határozatot.



Egy külügyi tisztviselő azt mondta: várhatóan már hétfőn érkezik néhány menekült.



Donald Trump január 27-i rendeletében a menekültek befogadását szabályozó amerikai rendszer 120 napos felfüggesztésére, valamint a szíriai menekültek befogadásának határozatlan időre történő felfüggesztésére adott utasítást.



A külügyminisztérium az elnöki rendelet hatályba lépését követően Nemzetközi Migrációs Szervezet (IOM) arra kérte, hogy napolja el a menekültek beutazását az Egyesült Államokba. Robart bíró döntése nyomán azonban most arra kérik az IOM-et, hogy a lehetőségekhez mérten indítsák útjukra a befogadandó menekülteket.



A The New York Times amerikai lap Leonard Doyle ENSZ-szóvivőre hivatkozva tudatta: mintegy 2000 menekült áll készen arra, hogy áttelepüljön az Egyesült Államokba.