Trumpnak a kínai nagy tűzfal sem állja útját

Még az internet használatát szigorúan szabályozó kínai cenzúra sem tudja elhallgattatni az amerikai elnököt a Twitteren: a szerdán Pekingbe érkező Donald Trump Kínában is azt írhatja ki mikroblog-oldalára, amit csak akar - biztosította az újságírókat egy magas rangú amerikai tisztségviselő a kínai fővárosban.



Peking a kínai nagy tűzfalnak nevezett szigorú szűrőn keresztül a Twitter mellett a Facebook és a Google használatát is tiltja, és szigorúan ellenőrzik a kínai felhasználók által a világhálón megjelenített tartalmakat. Ezért sokakban felmerült, hogy a nagy tűzfal Trump tweetjeit is elnémíthatja.



Ám a kínai külügyminiszter-helyettes már múlt héten megnyugtatta mindazokat, akik hiányolnák az amerikai elnök esetlegesen elmaradó mikroblog-bejegyzéseit. Leszögezte: a sajtónak nem kell aggodalmaskodnia amiatt, hogy Trump elnök milyen módon tud majd kommunikálni a külvilággal a látogatása alatt.



Egy 2013-ban elfogadott jogszabály értelmében Kínában akár hároméves börtönbüntetés is járhat egy olyan, "gyalázkodónak" minősített internetes bejegyzésért, amelyet több mint 500 alkalommal osztanak meg a világhálón. Börtönt szabhatnak ki akkor is, ha több mint 5000 alkalommal tekintenek meg felhasználók egy kifogásolhatónak tartott bejegyzést. Egy 2016-os törvény megtiltotta minden olyan tartalom internetes közzétételét, amely sérti a "nemzet becsületét", "megzavarhatja a gazdasági és társadalmi rendet", vagy "a szocialista rendszer megdöntésére irányul". Kínában a mobilkommunikáció szinte minden formáját ellenőrzik, több tízezer ember különösen szigorú megfigyelés alatt áll.



A Kínába látogató más külföldiekhez hasonlóan viszont Donald Trump is szabadon twitterezhet tovább az országban, ha megfizeti az előírt roaming-díjakat. Bár amerikai elnökként minden bizonnyal nem a roaming útján elérhető helyi hálózathoz csatlakozik majd, hanem valamilyen más, különösen biztonságos technológiát használ a kommunikációhoz - latolgatta az AFP francia hírügynökség.



Kínának a Twitter helyett egyébként megvan a saját mikroblog-oldala, a Weibo, amelynek minden hónapban több mint 300 millió aktív felhasználója van. A Weibón sem árt azonban óvatosan bánni a kritikai megjegyzésekkel: tavaly egyéves börtönt szabtak ki egy férfira, aki a rendőrség egyik mikroblog-oldalán bírálta a mezőgazdasági reformot.