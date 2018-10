Trumpnak is küldtek mérget tartalmazó borítékot

Ricint tartalmazó borítékot küldtek Donald Trump amerikai elnöknek - jelentette a Fehér Ház biztonsági szolgálatára hivatkozva több amerikai médium is kedden este.



A Fehér Házba még hétfőn küldték az erős mérget tartalmazó borítékot, amelyet azonban még azelőtt kiszűrtek, hogy bekerült volna az elnöki hivatalba. A borítékban lévő fehér port egyelőre a Szövetségi Nyomozó Iroda (FBI) szakemberei elemzik, de feltételezéseik szerint kapcsolat lehet a Pentagonba küldött ricines levelek és a Trumpnak címzett boríték között.



Kedden ugyanis a Pentagon szóvivői bejelentették: hétfőn két, mérget tartalmazó boríték érkezett a védelmi tárcához, az egyik James Mattis védelmi miniszter, a másik pedig John Richardson admirális, a tengerészeti hadműveletek irányítója címére. A levelek a minisztériumhoz érkeztek ugyan, de a postázó nem a főépületben található, ahol a miniszter irodája is van, így senkit nem fertőzhettek meg. Hétfő óta a tárcához érkező valamennyi levelet elkülönítették, egyenként vizsgálják át őket.



A ricint rendkívül erős méregként tartják számon, a biológiai fegyverek egyik hagyományos hatóanyaga. A szervezetbe jutva fulladást, hányást és belső vérzéseket okoz, végső soron halálhoz vezethet.



Kedden a Fox televízió azt jelentette, hogy Ted Cruz texasi republikánus szenátor houstoni irodájába szintén gyanús fehér port tartalmazó levelek érkeztek, két embert kórházba is vittek. A hatóságok azonban nem adtak tájékoztatást a fehér por mibenlétéről.