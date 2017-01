Tucatnál is több demokrata párti törvényhozó nem hajlandó részt venni Trump beiktatási ünnepségén

A Politico magazin és a CNN hírtelevízió összegyűjtötte, és meginterjúvolta azokat a törvényhozókat, akik nem mennek el az eseményre.



Barbara Lee, kaliforniai képviselő nem sokat köntörfalazva azt mondta, azért nem vesz részt a ceremónián, mert nem akar támogatásáról biztosítani egy "rasszista, szexista, idegengyűlölő és bigott" elnököt.



A távolmaradók között van John Konyers michigani, Marc Pocan wisconsini, Katherine Clark massachusettsi képviselő, Earl Blumenauer és Kurt Schrader Oregonból, Lacy Clay Missouriból, Jerrold Nadler New Yorkból, Kaliforniából négy törvényhozó is távol marad.



A leghíresebb távolmaradó a georgiai John Lewis, aki az NBC televíziónak adott interjújában azt fejtegette, hogy nem ismeri el Donald Trumpot legitim amerikai elnöknek, mert "az oroszok választották meg". Mike Pence, megválasztott alelnök egy vasárnapi televíziós interjúban reményét fejezte ki, hogy Lewis képviselő megváltoztatja az álláspontját, és a beiktatási ünnepségre mégis elmegy, a 77 éves politikus azonban egyelőre hajthatatlan és kitart véleménye mellett.



A képviselőház demokrata párti frakciójának vezetője, Nancy Pelosi jelen lesz, és ott lesznek a ceremónián a képviselőház spanyolajkú és fekete amerikai csoportjának vezetői is.



A New York Post legfrissebb információi szerint Donald Trump az ünnepség legkisebb részleteinek kidolgozásában is részt vesz. Tom Barrack, a beiktatási ceremónia szervezésével foglalkozó különbizottság vezetője a lapnak elpanaszolta: "Állandóan azért könyörgök neki, hogy menjen és foglalkozzon a szabad világ irányításával, és hagyja, hogy én szervezzem meg az ünnepi bálok asztalainak ülésrendjét" - fogalmazott Barrack a New York-i lapnak.



A három nagy beiktatási bál pénteken lesz, de az ünnepség már kedden megkezdődik diplomaták, magas rangú tisztségviselők és a kampányt pénzzel támogatók számára rendezett díszvacsorával. Szerdán a megválasztott alelnök és a leendő kormánytagok gálavacsorájára kerül sor, csütörtökön Washingtonban, a Capitolium előtti Mallon lesz szabadtéri koncert, este pedig a közeli vasútállomás dísztermében gyertyafényes vacsora, amelyre 1500 vendéget hívtak meg.