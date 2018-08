Tüntetéseket váltott ki Németországban egy emberölés - szíriai és iraki férfit gyanúsítanak a gyilkossággal

Be nem jelentett tüntetéshez és szabályos demonstrációkhoz, felháborodáshoz és tiltakozáshoz vezetett Németországban egy emberölés, amellyel egy szíriai és egy iraki férfit gyanúsítanak. A hét végén történt esettel kapcsolatban hétfőn Angela Merkel kancellár is kifejtette a véleményét szóvivője útján.Németországban nincs hely az önbíráskodásnak - hangsúlyozta tájékoztatóján Steffen Seibert.A szövetségi kormány a lehető legélesebben elítéli, ha bárki is "hajtóvadászatot folytat eltérő származású, eltérő kinézetű emberek ellen, vagy félelmet próbál terjeszteni" - mondta a kormányszóvivő egy Chemnitzben vasárnap bejelentés nélkül tartott demonstrációval kapcsolatban.A Szászország tartományi nagyváros ügyészsége hétfő délután, a kormányszóvivői tájékoztató után közölte, hogy a tüntetést kiváltó emberöléssel egy 23 éves szíriai és egy 22 éves iraki állampolgárt gyanúsítanak.A hatóság szerint a két férfi vasárnap hajnalban leszúrt egy 35 éves német férfit a chemnitzi belvárosban. Az áldozatot kórházba szállították, ahol belehalt sebesüléseibe. A két gyanúsítottat őrizetbe vették és kezdeményezték előzetes letartóztatásukat. A bűncselekmény indítéka egyelőre nem ismert.A chemnitzi rendőrség és az ügyészség korábban arról tájékoztatott, hogy a belvárosban tartott szabadtéri fesztivál szombati programjai után, éjjel összetűzésbe keveredett egy csoport "különböző nemzetiségű férfi". Egy ember meghalt, ketten súlyos sebesüléseket szenvedtek. A helyszínről többen elmenekültek, a rendőrök két embert, egy 22 és egy 23 éves férfit elfogtak, és vizsgálják, hogy van-e közük a bűncselekményekhez - áll a rendőrség és az ügyészség vasárnapi közleményében.Vasárnap délután egy nagyjából 800 fős csoport felvonulást tartott Chemnitz központjában. A megmozdulást nem jelentették be, a rendőrséggel nem működtek együtt.A Bild című lap beszámolója szerint a csoport dühöngő tömeggé változott. Kiemelték, hogy "hihetetlen jelenetek játszódtak le: radikálisok külföldinek tartott emberekre vadásztak".Az eset széles körben felháborodást keltett Németországban, több párt is megnyilatkozott, a történteket eltérően ítélték meg.Több szervezet hétfőre tüntetést jelentett be Chemnitzben.