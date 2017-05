Új elnököt választ Dél-Korea

A győztes feladata lesz egybekovácsolni az ideológiai, korosztályi és területi törésvonalak mentén megosztott nemzetet, új életet lehelni a pangó munkaerőpiacba, megerősíteni az amerikaiakkal kötött szövetséget és felvenni a kesztyűt a rakéta- és atomprogramjában határozott léptekkel masírozó Észak-Koreával szemben.



A konzervatív Pak bukása után az elnökválasztási kampányban két liberális jelölt, Mun Dzsae In és Ahn Csol Szu között zajlott valódi verseny. Bár összesen 13 jelölt méretteti meg magát a választáson, annak igazi nagy esélyese a Demokrata Párt jogi végzettségű egykori elnöke, Mun, akit a polgárok több mint 40 százaléka tart a legalkalmasabbnak az államfői tisztségre. Legfőbb ellenfele, az inkább centrista beállítottságú Ahn valaha orvos volt, majd számítógépes szoftverekből szerezte vagyonát. Ahnra jellemzően azok a Pakban csalódott konzervatívok szavaznak, akiknek nem szimpatikus Mun személye. A legfrissebb felmérések szerint Mun előnye kétszámjegyű Ahn támogatottságához képest.



A konzervatívok jelöltje Hong Dzsun Pjo lett, miután Ban Ki Mun volt ENSZ-főtitkár váratlanul bejelentette, hogy nem indul a választáson. Hong népszerűségét azonban jelentősen megtépázta egy fiatalkori botlásának rivaldafénybe kerülése.



A kampányban központi szerepet töltött be az Észak-Korea jelentette fenyegetés. Mun és Ahn is kritikusan viszonyul a konzervatívok e kérdésben mutatott keményvonalas nézőpontjához, amely szerintük nem volt visszatartó erő Phenjan számára, és csak csökkentette Szöul szomszédjára gyakorolt befolyását.



A dél-koreai választási rendszerben az elnökválasztás győztese az, aki a legtöbb szavazatot kapja. A többség támogatásának megszerzése nem szükséges, és nincsen második forduló sem. A helyi választási bizottság szerint hivatalos eredmények szerda reggel várhatóak. A győztes a bejelentés után azonnal leteszi a hivatali esküt.