Újabb 108 volt rendőrt köröznek Törökországban a tavalyi puccs miatt

Újabb 108 volt rendőr ellen adtak ki elfogatóparancsot csütörtökön Törökországban azzal a gyanúval, hogy kapcsolatban állnak a tavalyi puccskísérletért felelőssé tett gülenista hálózattal - jelentette az Anadolu török állami hírügynökség. Mevlüt Cavusoglu török külügyminiszter pedig azt közölte, hogy az elmúlt időszakban a külügyi tárca köztisztviselőinek mintegy 25 százalékát menesztette állásából.



A rajtaütéseket főként a fővárosban, Ankarában hajtják végre, de a hatósági fellépés országszerte még további 29 tartományra kiterjed. A gyanúsítottak között rendőrfőnök és nyomozó is van. Az egykori rendőrök egy része nyugdíjas, másik része a 16 hónapja tartó rendkívüli állapot keretében vesztette el állását. A reggeli órákra hatvan embert már előállítottak.



A török vezetés a 2016. július 15-i incidensért az Egyesült Államokban élő Fethullah Gülen muzulmán hitszónok vezette állítólagos nemzetközi mozgalmat teszi felelőssé, amelyet egyúttal fegyveres terrorszervezetnek is nyilvánított.



A korábbi rendőrök elleni csütörtöki razziával egy időben Isztambulban és további 6 tartományban további 39 ember ellen is elfogatóparancsot adtak ki. Őket azzal gyanúsítják, hogy a Gülen-hálózat tagjai, valamint pénzügyileg támogatták azt. Ankara szerint a gülenisták hosszú évek alatt szivárogtak be az állami és a magánszférába.



Törökországban a hatalomátvételi kísérlet óta összesen több mint 134 ezer embert vettek őrizetbe, legalább 50 ezret - köztük rendőröket és üzletembereket - pedig előzetes letartóztatásba is helyeztek azzal a gyanúval, hogy közük lehet a mozgalomhoz és azon keresztül az összeesküvéshez. Süleyman Soylu török belügyminiszter legutóbbi beszámolója szerint mintegy 48 500 gyanúsított továbbra is letartóztatásban van.



Mevlüt Cavusoglu török külügyminiszter csütörtökön a parlament tervezési és költségvetési bizottságának ülésén közölte: az elmúlt időszakban a külügyi tárca köztisztviselőinek mintegy 25 százalékát menesztette állásából. Mint fogalmazott: a minisztérium "komoly tisztításon" ment keresztül, és az elbocsátásokat mind "súlyos dokumentumok" indokolták. Cavusoglu elmondta azt is, hogy a tárca saját vizsgálóbizottságot állított fel, amely alaposan elemzi az egyes eseteket. Az elbocsátottak visszatérési arányát nézve az látszik, hogy a minisztérium nem követett el hibát - tette hozzá.



Szerdán másfél évtől tíz és fél évig terjedő börtönbüntetésre ítélt 59 török rendőrt egy isztambuli bíróság, miután bizonyatottnak találta, hogy a vádlottak használták azt a ByLock nevű, titkosított üzenetküldő programot, amelyen keresztül állítólag a tavaly júliusi puccskísérletet is szervezték.



Mivel a megtorlás nem közvetlenül csak a puccsistákat sújtja, hanem Gülen feltételezett támogatóit is, az Európai Unió számos vezető politikusa úgy véli, hogy a hatalomátvételi kísérletre adott török válasz túlzó, és az ország egyre inkább távolodik az európai értékektől.