Újabb amerikai politikust vádolnak szexuális visszaélésekkel

John Konyers képviselő személyében újabb demokrata párti politikust vádolnak szexuális visszaélésekkel az Egyesült Államokban.



A 88 éves politikus a kongresszus egyik legprominensebb afroamerikai képviselője, akiről a BuzzFeed internetes hírportál keddre virradóra hozta nyilvánosságra a szexuális zaklatásról szóló vádakat. A New York-i hírportál közölte: Konyers közpénzből finanszírozta az egyik munkatársnőjének szexuális zaklatás miatt kifizetett kártérítést. A BuzzFeed szerint az idős politikus évtizedeken keresztül "ismételten szexuális ajánlatokat tett női munkatársainak, nemi aktusokat szorgalmazott, arra kérte őket, hogy hozzanak neki más nőket, akikkel feltételezhetően szintén szexuális kapcsolatot létesített".



A demokrata párti politikus, akit 1964-ben választották meg először szövetségi képviselőnek, a BuzzFeed birtokába került dokumentumok szerint rendszeresen kongresszusi anyagi forrásokat használt fel nők Washingtonba utaztatásához. A nőket vagy a lakására, vagy egy szállodába vitette. Konyers irodája egyelőre nem reagált a vádakra, a demokraták sem tettek közzé nyilatkozatot, Paul Ryan házelnök viszont közleményt adott ki, amelyben "rendkívül zavarba ejtőnek" nevezte a nyilvánosságra került információkat.



A Politico című lap kommentárja rámutat: az ügy rendkívül kínos a Demokrata Pártnak, részben mert Konyers afroamerikai, részben pedig mert idős ember. A politikus a képviselőház igazságügyi bizottságának rangidős demokrata párti tagja. Tavaly a kongresszus etikai bizottsága vizsgálatot indított ellene, mert volt kabinetfőnökének, Cynthia Martinnak a munkaviszonya megszűnése után még hat hónapig fizetést folyósíttatott. Konyers feleségét, Monicát 2009-ben 37 hónapi börtönbüntetésre ítélték, mert a detroiti városi tanács elnökeként kenőpénzeket fogadott el. A zaklatási ügyek között kedden a CBS televízió bejelentette: nem csupán felfüggeszti, hanem ki is rúgja korábbi munkatársát, a 75 éves Charlie Rose-t, akit hétfőn nyolc nő vádolt meg szexuális zaklatással. A veterán újságíró részben el is ismerte a vádakat.