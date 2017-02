Újabb dzsihadistákat "ártalmatlanított" a török hadsereg

A beszámoló szerint a török hadsereg 178 célpontot támadott, parancsnoki állásokat, búvóhelyeket és egy pokolgéppel megrakott járművet is megsemmisítettek.



Ankara augusztus 24-én Eufráteszi Pajzs fedőnéven indított hadműveletet Észak-Szíriában, hogy a lázadó Szabad Szíriai Hadsereget (SZSZH) támogatva megtisztítson egy 5 ezer négyzetkilométeres határ menti területet a terrorszervezetektől, köztük az Iszlám Államtól. A dzsihadisták második legfontosabb szíriai központjának, Bábnak az ostroma december 10. óta tart, mert a török csapatok az Iszlám Állam komoly ellenállásába ütköztek. Törökország másik nem titkolt célja a hadművelettel az, hogy megelőzze a kurd milíciák túlzott térnyerését a határrégióban.



Az Emberi Jogok Szíriai Megfigyelőközpontja (OSDH) a hétvégén azt közölte, hogy a török hadsereg katonái és az SZSZH nyugatról behatoltak a város központjába, sikerült elfoglalniuk Báb kórházát, illetve sportlétesítményeket és silókat is megszereztek a dzsihadistáktól. A szárazföldi csapatokat a török légierő támogatja.



Recep Tayyip Erdogan török elnök vasárnap kijelentette: Törökország szíriai katonai beavatkozásának végső célja, hogy Báb után a Rakkát is magában foglaló, határ menti régió is felszabaduljon az IÁ uralma alól.



A török haderő legutóbbi összesítése szerint az Eufráteszi Pajzs kezdete óta a török hadsereg több mint 2700 dzsihadistát tett ártalmatlanná, közülük legalább 2280-at megölt.