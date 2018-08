Újabb ebolajárvány tört ki Kongóban

Újabb ebolajárvány tört ki a Kongói Demokratikus Köztársaságban, ezúttal a keleti fekvésű Észak-Kivu tartományban - erősítette meg szerdán Julien Paluku helyi kormányzó.



"Megerősítették az ebola vírust Észak-Kivuban" - írta Paluku a Twitteren. Hozzátette: nyugalomra és körültekintésre óv mindenkit.



Tedros Adhanom Ghebreyesus, az Egészségügyi Világszervezet (WHO) főigazgatója időközben Twitteren bejelentette, hogy megkezdték a szükséges orvosi eszközöknek, illetve a WHO alkalmazottainaktelepítését a járvány sújtotta térségbe. Az ebola állandó fenyegetést jelent a Kongói Demokratikus Köztársaságban, de a jelenlegi járványt ugyanúgy leküzdjük, mint a legutóbbit - utalt Ghebreyesus a korábbi ebolajárványra.



A kongói egészségügyi minisztérium hétfőn közölte, 25 - vérzési tünetekkel járó - megbetegedést jelentettek az országi keleti feléből, Beni városának térségében. Időközben már húsz halottról tudni. A kinshasai laboratóriumba küldött mintákból négyben mutatták ki az ebolavírust. A tárca legfrissebb közlése szerint a mostani megbetegedések nem állnak kapcsolatban az áprilisban kitört járvánnyal.



Hétfőn közölte Donat Kibwana, az észak-kivui Beni városának vezető tisztségviselője, hogy legkevesebb tizenkét ember életét követelte egy eddig ismeretlen eredetű betegség, amelynek tünetei az eboláéhoz hasonlatosak.



A kongói egészségügyi minisztérium július 24-én jelentette be a helyi ebolajárvány végét, miután nem tapasztaltak újabb megbetegedést az azt megelőző 42 napban. A közép-afrikai állam északnyugati tartományában áprilisban kitört járványban 33 ember vesztette életét, s több tucat megbetegedést jelentettek. Az ebolajárvány gócpontja a Benitől 1500 kilométerre nyugatra fekvő Mbandaka városában volt.



Az ebolát 1976-ban, a Kongói Demokratikus Köztársaság keleti felében található Ebola folyó melletti településeken észlelték először. A vírus természetes hordozói egyelőre nem ismertek, a legvalószínűbb, hogy a denevérek lehetnek. A kór fertőzött ember vagy állat testnedvével való közvetlen érintkezés által terjed. A betegség súlyos vérzéssel jár, a halálozási arány egyes esetekben akár 90 százalékos is lehet.



A legsúlyosabb ebolajárvány legalább 11 ezer ember életét követelte 2014-15-ben Nyugat-Afrikában.