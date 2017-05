Újabb halálos áldozata van a kanyarónak Romániában

A 24. áldozat egy kanyaróval fertőzött, de más betegségekben is szenvedő kilencéves kislány, akit két hete kezeltek légzési elégtelenséggel a temesvári járványkórház gyermekgyógyászati részlegén, a halál közvetlen oka pedig tüdőgyulladás volt.



A közegészségügyi intézet honlapján megjelent legújabb összesítés szerint Romániában a héten 5290-re emelkedett a megerősített kanyarós esetek száma a betegség tavaly februári megjelenése óta. A járvány Románia csaknem teljes területére kiterjedt: a 41 megye közül mindössze Kovászna, Tulcea, Galati és Vrancea megyéből nem jelentettek kanyarós megbetegedést.



A legtöbb esetet az ország nyugati megyéiben regisztrálták: Krassó-Szörényből 965, Temes megyéből 950, Arad megyéből pedig 837 igazolt kanyarós megbetegedést jelentettek. A legtöbb áldozatot is az ország nyugati részében szedte a járvány: Temes megyében immár nyolc, Arad és Dolj megyében öt-öt, Krassó-Szörény megyében három halálos áldozatot követelt a járvány, de Calarasi és Szatmár megyében, illetve Bukarestben is meghalt már egy-egy beoltatlan gyermek kanyaróban.



Közben a román egészségügyi minisztérium honlapján társadalmi vitára bocsátottak egy törvénytervezetet, amely a szülőket és a közegészségügyi hatóságokat egyaránt felelőssé teszi, hogy a gyermekek megkapják a koruknak megfelelő védőoltásokat, szankciókat azonban nem szab meg. A tervezet szerint a tanintézményeknek a gyerekek beíratásakor oltási igazolást kell majd kérniük.



Romániában azt követően jelent meg a kanyarójárvány, hogy a szülők tömegesen kezdték megtagadni a betegség elleni vakcina beadatását gyermekeiknek. A kanyaró ellen beoltott gyerekek aránya egy év alatt 97-ről 80 százalék alá csökkent.