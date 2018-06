Újabb hangzatos korrupciós ügyben született felmentő ítélet Romániában

Ghitát azzal vádolta a korrupcióellenes ügyészség (DNA), hogy - tisztségeik megőrzéséhez és előléptetésükhöz ígért politikai támogatással - megvesztegette Ploiesti város volt rendőrfőnökét és a táblabíróság egyik ügyészségi vezetőjét, bizalmas információkat kérve tőlük folyamatban lévő bűnvádi eljárásokról. Miután az ügy több tanúja is visszavonta vallomását, és azt állította, hogy azokat a DNA ügyészei zsarolással kényszerítették ki, a bíróság megalapozatlannak ítélte a megvesztegetés, pénzmosás, befolyással üzérkedés, titoksértés vádját, és felmentette az ügy vádlottjait.



Ghitát tavaly szeptemberben már felmentették egy másik ügyben is, amelyben azzal vádolták, hogy egy neki ajándékozott házzal vesztegette meg Ploiesti város polgármesterét az Asesoft kosárlabdacsapat önkormányzati támogatása fejében.



Sebastian Ghita üzletember, a bukaresti szociálliberális kormánykoalícióhoz közeli Romania TV hírtelevízió tulajdonosa, 2012-ben a Szociáldemokrata Párt színeiben szerzett képviselői mandátumot, politikai karrierjében fontos szerepet játszott Victor Ponta volt miniszterelnökkel ápolt baráti kapcsolata. 2015-től kezdődően azonban a DNA több bűnvádi eljárást is indított ellene, küszöbön álló letartóztatása elől pedig 2016 decemberében - a rendőrségi felügyeletet egy országúti üldözés során sikeresen "lerázva" - Szerbiába menekült.



Ghita később, külföldön bujkálva hazaküldött videóüzeneteiben azt állította magáról, hogy korábban közeli kapcsolatot ápolt a titkosszolgálati vezetőkkel, akik szerinte a DNA-ra gyakorolt befolyásuk révén önkényesen döntenek arról, hogy kit távolítsanak el a közéletből a korrupcióellenes harc ürügyén. Tavaly januárban Ghita "leleplezéseit" egy kegyvesztett ember bosszújának tartották, és ezzel hozták összefüggésbe Florian Coldea hírszerző altábornagy tartalékos állományba helyezését.



Romániában a kormányon lévő szociálliberális kormánykoalíció - egyebek mellett a Romania TV és az Antena 3 hírtelevízió támogatásával - nyílt harcot hirdetett az ügyészségi visszaélések ellen, az utóbbi időben pedig egymást érik a korábban nagy médiafigyelemmel kísért, hangzatos korrupciós perekben hozott felmentő ítéletek. Májusban Victor Ponta volt kormányfőt, Calin Popescu Tariceanu szenátusi elnököt és Toni Grebla volt alkotmánybírót is felmentették első fokon a korrupciós vádak alól.