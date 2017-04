Újabb két gyermek vált a kanyaró áldozatává Romániában

Kettővel nőtt a kanyarójárvány halálos áldozatainak száma Romániában, miután egy 17 éves kiskorú és egy másfél éves gyerek is életét vesztette - jelentették be kedden a román hatóságok.



Alexandru Rafila, a román egészségügyi miniszter személyes tanácsadója egy sajtótájékoztatón elmondta: a 17 éves lány nem csak kanyaróban szenvedett, hanem egyéb betegsége is volt. Rámutatott: sem a lány, sem a másfél éves gyerek nem volt beoltva kanyaró ellen.



Április 7-ig Romániában 4090 kanyarós megbetegedést jegyeztek. A járvány leginkább az ország nyugati részét érinti.



A kanyaró elleni vakcina beadatását gyermekeknek 2014-ben kezdték tömegesen megtagadni Romániában a szülők egyes televíziós személyiségek és az ortodox egyházhoz közel álló alapítványok által indított kampány hatására.



Az egészségügyi minisztérium kedden társadalmi vitára bocsátott egy törvénytervezetet, amely az oltást szabályozza. Romániában eddig nem létezett oltástörvény. A tervezet nem helyez kilátásba konkrét szankciókat azon szülők ellen, akik nem gondoskodnak arról, hogy gyermeküket beoltassák.



Florin Bodog román egészségügyi miniszter kedden elmondta, a most közzétett tervezetben egyelőre nem akarnak konkrét szankciókat megállapítani az oltás beadatását elmulasztó szülők ellen, mert aza cél, hogy a társadalom minél szélesebb körben elfogadja az oltástörvényt.



Hozzátette: a társadalmi vita során kiegészítik egy fejezettel, amely tartalmazni fog büntetéseket, amelyek minél nagyobb elfogadottságnak örvendenek és a gyerekek megfelelő beoltási arányát is szavatolják - mondta a miniszter.