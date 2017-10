Újabb két nő vádolta meg Weinsteint: ˝Undort és szégyent éreztem˝ - nyilatkozta egyikük

Újabb nők vádolták meg nemi erőszak elkövetésével Harvey Weinsteint



Újabb két nő vádolta meg Harvey Weinstein amerikai producert nemi erőszak elkövetésével. Közben Woody Allen filmrendező, akit az 1990-es években fogadott lánya molesztálásával vádoltak meg, egy interjúban "szomorúságának adott hangot" a Weinstein-ügy miatt.



Lysette Anthony brit színésznő a The Sunday Times vasárnapi brit lapnak elmondta, hogy londoni otthonában erőszakolta őt meg az amerikai filmmogul az 1980-as évek végén. Egy "szánalmas, undorító támadás volt", amely után "undort és szégyent" éreztem - mondta a színésznő. Hozzátette, hogy jelentette a brit rendőrségnek az esetet.



Egy másik magát megnevezni nem kívánó nő a hasonló vádakkal állt elő a Daily Mail brit napilapban.



A londoni rendőrség, amely csütörtökön vizsgálatot kezdett a Harvey Weinstein által állítólag elkövetett nem erőszakcselekmények ügyében, nevek említése nélkül megerősítette, hogy kapott további bejelentést.



Woody Allen amerikai filmrendező, aki számos filmje készítésekor együtt dolgozott a filmmogullal, a BBC brit közszolgálati műsorszolgáltatónak adott interjújában elmondta, hogy hallott Weinsteinnel kapcsolatos pletykákat, "de nem olyan horrortörténeteket", amelyekkel számos nő az elmúlt napokban előállt.



Harvey Weinstein volt az, akinek segítségével Woody Allen karrierje újraindult az után, hogy Mia Farrow színésznőtől való válásakor, fogadott lánya, Dylan Farrow molesztálásával vádolták meg az Oscar-díjas rendezőt. Farrow akkor vált el Allentől, amikor rájött, hogy fogadott lányának kapcsolata van férjével.



"Soha senki nem keresett meg azzal, hogy elmondja horrortörténeteit (...) De rendszeresen hallasz millió furcsa pletykát. Némelyikről később kiderül, hogy igaz, sok más azonban csak története erről vagy arról a színésznőről, színészről" - hangoztatta.



"Az egész Weinstein-dologban az a nagyon szomorú, hogy mindenki részese annak. Tragikus az érintett szegény nők számára, és Harvey esetében pedig szomorú, mert életét így elfuserálta" - tette hozzá.



Allen annak a reményének adott hangot, hogy a dolgok "feltárása jobbuláshoz vezet". "Nem akarhatjuk azonban, hogy boszorkányüldözés legyen belőle, egy salemi légkör alakuljon ki, ahol minden férfinak az irodában, aki csak rápillant egy nőre, azonnal ügyvédet kell fogadnia, hogy megvédje magát" - fejtegette.



Ronan Farrow, Woody Allen fia azok között az újságírók között van, akik oknyomozást folytatnak Weinstein ügyében, 13 olyan nővel beszélt, aki azt állítja, hogy a producer szexuálisan zaklatta, vagy megerőszakolta.



A The New York Times és a The New Yorker tényfeltáró riportjai nyomán az elmúlt napokban több mint harminc nő, köztük olyan hollywoodi sztárok, mint Angelina Jolie vagy Gwyneth Paltrow, illetve európai színésznők is arról számoltak be a nyilvánosság előtt, hogy Harvey Weinstein szexuálisan zaklatta őket, négy nő pedig nemi erőszakkal is megvádolta a befolyásos hollywoodi producert. Az egyikük Rose McGowan színésznő.



A New York-i és a londoni rendőrség is vizsgálatot indított a felmerült vádak alapján.



Az Oscar-díjakról döntő amerikai filmakadémia szombaton kizárta soraiból a szexuális zaklatással és nemi erőszakkal vádolt Harvey Weinstein producert. A brit filmakadémi csütörtökön felfüggesztette tagságát.



Franciaországban pedig kezdeményezték, hogy Harvey Weinsteint fosszák meg a civileknek adható legmagasabb hazai kitüntetéstől, a Becsületrendtől.