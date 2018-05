Újabb lövöldözés az Egyesült Államokban egy iskolában - ketten megsérültek

Újabb iskolai lövöldözés volt az Egyesült Államokban szombaton, ezúttal a középnyugati Indiana állam egyik általános iskolájában. A lövöldözés az indianai fővárostól, Indianapolistól 30-35 kilométernyire eső, mintegy 50 ezer lelket számláló Noblesville városka iskolájában történt.



Egy tanár és egy diák sebesült meg, őket kórházban ápolják, sebesülésük - a kórház tájékoztatása szerint - nem életveszélyes. Az iskolát, ahol 1300 diák tanul, lezárták, és annak környékét is. A gyanúsítottat őrizetbe vették. Kevin Jowitt, Noblesville rendőrfőnöke közölte: a feltételezett elkövető az iskola fiúdiákja, az eddigi információk szerint egyedül cselekedett, nem voltak bűntársai.



További részleteket a rendőrség egyelőre nem hozott nyilvánosságra. Az újabb iskolai támadás alig egy héttel a texasi Santa Fében elkövetett és tíz halálos áldozatot és tucatnál is több sebesültet is követelő iskolai lövöldözés után történt.