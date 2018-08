Újabb medvetámadás történt Tusnádfürdőn, két embert kórházba vittek

Újabb medvetámadás történt vasárnap reggel a székelyföldi Tusnádfürdőn, két ember kórházba került, egyikük műtéti beavatkozásra szorul. szekelyhon.ro portál közlése szerint egy medve megtámadta a helyi önkéntes tűzoltó-alakulat 28 éves tagját, aki a vasútállomás irányába haladt.Az áldozat segítségére siető 27 éves férfit ugyancsak megtámadta a medve. A két fiatalt a mentőszolgálat a csíkszeredai sürgősségi kórházba szállította.A Hargita megyei csendőrség vezetője az Agerpres hírügynökségnek elmondta: vasárnap reggel a 112-es segélyhívószámon jelezték, hogy két medvebocs az állomás melletti szeméttárolóba szorult, de amire a csendőrök kiértek, egy helyi lakos már kiengedte a bocsokat, azok anyjukkal együtt visszatértek az erdőbe.A csendőrparancsnok szerint nem kizárt, hogy a bocsok miatt ideges anyamedve támadott a két férfira. Az újabb tusnádfürdői medvetámadásról Borboly Csaba, Hargita Megye Tanácsának elnöke is beszámolt közösségi oldalán. Szerinte ez az eset is a bukaresti kormány "tehetetlenségét és nemtörődömségét" mutatja, hiszen kizárólag a környezetvédelmi minisztérium hozhatna ilyen esetben azonnali beavatkozási döntést a veszélyes vadállat eltávolításáról.A tárcánál azonban "a struccpolitika még mindig erősebb, mint a Hargita megyei, a székelyföldi emberek életének a védelme (.), ezért szenvednek emberek, egy város közössége él rettegésben, és akiknek dönteniük kellene Bukarestben, gondolom, köszönik szépen és nyaralnak" - állapította meg a Hargita megyei önkormányzat vezetője.Felidézte: idén már négy embert támadott meg a medve a székelyföldi fürdővárosban, néhány napja pedig Böjte Csaba ferences szerzetes alapítványának tusnádfürdői gyermekotthonába is betört egy medve: leszakított egy ajtót, és fagylaltot és zöldséget evett egy hűtőládából. A lakosok petíciót intéztek a környezetvédelmi minisztériumhoz, amelyben azt írták: veszélyeztetve érzik magukat a város utcáin, ahová legalább húsz medve jár be rendszeresen.Nyitóoldali képünk illusztráció - a szerk.