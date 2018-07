Újabb rossz hír a Barcelonába utazóknak

Korábban mi is beszámoltunk róla, hogy a Ryanair törölte a Budapest-Barcelona esti járatát szerdán. Az ír diszkont cég korábbi közlése szerint története legnagyobb sztrájkjára készül a héten. Ha egy másik társasággal mégis eljutna, egy újabb nehézséggel kell megküzdenie, ugyanis a taxisok is sztrájkba kezdtek.Kétnapos sztrájkot kezdtek és tüntetéssel tiltakoztak szerdán Barcelonában a taxisok, mivel a bíróság felfüggesztette az alternatív, közösségi személyszállítási szolgáltatásokat szabályozó helyi rendeletet - adta hírül az MTI.A városi taxisszolgáltatás reggel hat órakor állt le, a vasútállomások, buszpályaudvarok és a repülőtér taxiállomásairól eltűntek az autók.A helyi taxisok közül délben több mint ezren gyűltek össze a belvárosban, hogy sípolva, dudálva, petárdákat durrogtatva hívják fel a figyelmet tiltakozó akciójukra.A megmozduláshoz más városokban dolgozó taxisok is csatlakoztak.Spanyolországban az Uber, illetve a hasonló módon működő Cabify nevű alternatív, közösségi személyszállítási szolgáltatók működését úgynevezett VTC-engedélyhez köti a törvény.A jogszabály ráadásul ennek számát maximálja is: 30 taxisonként 1 VTC-engedélyt lehet kiadni.Barcelonában azonban a helyi szabályozás ennél szigorúbb, és előírja a VTC-engedély mellett egy helyi működési engedély beszerzését is.A június végén elfogadott barcelonai rendelet miatt a piaci versenyért felelős spanyol állami szervezet (CNMC) bírósághoz fordult, mivel úgy vélte, hogy az akadályozza a piaci verseny szabadságát. A bíróság pedig úgy döntött: az ítélethozatalig felfüggesztheti a rendelet végrehajtását.CNMC madridi székházánál is tüntető taxisok csoportja gyűlt össze a nap folyamán.Az Uber négy év szünet után március közepén kezdte újra működését Barcelonában 120 autóval. 2014 végén bíróság tiltotta be a társaság korábbi tevékenységét az egész dél-európai országban, mivel akkor amatőr sofőrök fuvarozták az utasokat.A hasonló elveken működő Cabify már évek óta jelen van a városban és környékén.Az Uber és a Cabify elleni tüntetések az egész tavalyi évben gyakoriak voltak több spanyol városban is.A szakszervezetek szerint ugyanis országos szinten a törvényi előírást jóval meghaladja a kiadott VTC-engedélyek száma, és ez azért is érinti hátrányosan a taxisokat, mert nem egyenlő feltételek mellett dolgoznak.Uber és Cabify viszont azt hangsúlyozza megszólalásaiban, hogy az utasoknak joguk van ahhoz, hogy választhassanak a különböző közlekedési formák közül.